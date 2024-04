Startschuss für Serienreruns

TV-News

Sat.1 Emotions zeigt unter anderem wieder «Versailles» und die ARD-Serie «Koslowski & Haferkamp».

Am Donnerstag, den 25. April 2024, löstdie Serie «Die Kanzlei» ab. Die Serie wurde im Jahr 2014 von Nordfilm und Studio Hamburg Serienwerft entworfen. Nach einer Staffel mit 16 Episoden zog Das Erste allerdings den Stecker. Die Hauptrollen spielten damals Sönke Möhring, Tim Seyfi und Anna Grisebach.Für die beiden Security-Mitarbeiter Martin Koslowski und Hasan Haferkamp ändert sich alles, als eines Tages deren Geldtransporter samt Ladung gestohlen wird. Der Job ist weg und die Polizei will den beiden ihre Geschichte einfach nicht glauben. Doch Martin und Hasan geben nicht auf und versuchen, als selbsternannte Detektive ihre Unschuld zu beweisen.Zwei Tage zuvor startet die Wiederholung der französischen Serieaus dem Jahr 2015. In einer von politischen Intrigen geprägten Zeit beschließt der junge König Ludwig XIV., seine Macht auszubauen und einen Palast in Versaille zu errichten. Das gewaltige und sehr kostspielige Bauprojekt ist nicht die einzige Herausforderung, der sich Ludwig stellen muss. Auch sein Bruder Phillipp, Herzog von Orléans, macht ihm das Leben schwer. Er träumt von Kriegen und fühlt sich vom König ungerecht behandelt, weil dieser ihn so wenig an seiner Politik teilhaben lässt.