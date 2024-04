«Kitchen Impossible» bestätigt gute Leistung

Quotennews

Am Nachmittag fuhr «Auto Mobil – Das VOX Automagazin» starke 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein.

Am Ostersonntag verzichtete VOX auf die Ausstrahlung eine neuen-Folge, stattdessen servierte der Kölner Sender eine Wiederholung aus der siebten Staffel. Die Zuschauer zeigten sich demgegenüber zwar wohlwollend, doch die Werte waren klar rückläufig. Besonders in der Zielgruppe sank das Ergebnis von zuletzt 10,2 auf 7,9 Prozent. Vor acht Tagen dann die Erholung. Mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es hoch auf 9,5 Prozent. Insgesamt sorgte „Die Hamburg-Edition“, Folge sechs der neunten Staffel, für einen geteilten Staffelrekord von 1,17 Millionen Zuschauern.Über die Millionengrenze sprang auch die gestrige Ausgabe, in der Tim Mälzer gegen Alexander Herrmann und Tobias Bätz antrat. Die Reisen nach Belgien und Frankreich verfolgten 1,05 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel im Vergleich zur Vorwoche um 0,4 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. In der Zielgruppe ging es um ebenso viele Punkt bergab, 9,1 Prozent Marktanteil bedeuteten aber nach wie vor ein tolles Ergebnis. Die Reichweite lag bei 0,41 Millionen umworbenen Sehern.Das quotenstärkste Programm des VOX-Programms – abgesehen von der stundenlangen «Criminal Intent»-Schiene, die teilweise mehr als zwölf Prozent holte, und «Medical Detectives» mit 23,0 Prozent am Ende der Quotenerfassung – lief aber in der 17-Uhr-Stunde:. Das 70-minütige Magazin sorgte mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen für großartige 11,2 Prozent. Insgesamt verbuchte man 0,86 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil.undsorgten zwischen 18:10 und 20:15 Uhr für 0,86 und 1,04 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppenmarktanteile von 6,2 und 6,1 Prozent.