Primetime-Check

Wie lief es für «Caren Miosga» nach dem «Tatort»? Konnte «Familie Anders» erneut mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer einfahren?

Der Schweizer„Von Affen und Menschen“ erreichte nach dem, der 7,45 Millionen Zuschauer und 28,4 Prozent Marktanteil einfuhr, mit 7,39 Millionen Zuschauern die zweitgrößte Reichweite am Sonntag. Der Marktanteil für den Fall für Grandjean und Ott wurde auf 27,5 Prozent beziffert, bei den 14- bis 49-Jährigen standen zunächst 24,1 und danach 19,3 Prozent zu Buche.ging um 21:45 Uhr vor 2,34 Millionen Zuschauern auf Sendung. Ihr Gast Michael Kretschmer sorgte für 11,6 Prozent bei allen und 5,8 Prozent bei den Jüngeren.Das ZDF schickte einen weiteren-Film mit zehnminütiger Verspätung auf Sendung, den 3,34 Millionen Menschen nicht verpassen wollten. Mit dem Ende des ARD-Krimis vergrößerte sich die Reichweite desum 21:45 Uhr auf 3,73 Millionen Zuschauer. Die ZDF-Programme markierten 12,4 und 16,7 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt. Bei den jungen Sehern waren 5,9 und 6,0 Prozent drin. Eine weitere-Folge verzeichnete ab 22:15 Uhr noch 2,40 Millionen Zuschauer sowie 17,2 und 2,8 Prozent.Kabel Eins unterhielt mit0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug solide 3,9 Prozent. Im Anschluss lief es auch fürwieder gut, das Magazin kam auf 0,35 Millionen und 4,7 Prozent. Auch VOX setzte auf Eigenproduziertes:fuhr 1,05 Millionen Zuschauer ein. Bei den Umworbenen belegte man 9,1 Prozent des Marktes.Die anderen vier großen Privatsender setzten auf Spielfilme. Sat.1 sendete passend zum aktuellen Kino-Hit «Chantal im Märchenland» den dritten Teil der-Reihe. 1,14 Millionen schalteten ein, sodass man in der Zielgruppe auf 11,2 Prozent kam.spülte 0,67 Millionen Menschen zu ProSieben, wo man sich mit schwachen 5,4 Prozent zufriedengeben musste. RTL setzte aufund erzielte 2,22 Millionen Zuschauer. Der Kölner Sender generierte tolle 14,7 Prozent in der Zielgruppe.war derweil für 0,39 Millionen RTLZWEI-Zuschauer interessant. Für die Grünwalder TV-Station ermittelte die AGF Videoforschung 3,6 Prozent in der Zielgruppe.