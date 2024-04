«Interview with the Vampire» geht weiter

US-Fernsehen

Außerdem hat AMC Networks zahlreiche neue Staffeln anderer Serien im Programm.

AMC Networks zeigt im Mai Staffel 2 der von der Kritik gefeierten Erfolgsserie(ab 12. Mai) mit Jacob Anderson, Sam Reid und Delainey Hayles in den Hauptrollen, das neue Sundance Now-Krimidrama(ab 2. Mai) und die Rückkehr der beliebten Acorn TV-Serie(ab 13. Mai) mit Jane Seymour in der Hauptrolle, neben weiteren neuen Serien, Filmen und Specials auf seinen verschiedenen Streaming-Diensten.AMC+ bietet weiterhin jede Woche Filmpremieren, daruntervon IFC Films mit Ian McShane («Deadwood») in der Hauptrolle, den von der Kritik hochgelobtenmit Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche («Der englische Patient») und die Shudder-Originalfilmemit Nikolaj Coster-Waldau («Game of Thrones») und, mit Aisling Franciosi («The Nightingale», «The Fall») in der Hauptrolle.AMC+ feiert außerdem den „Asian American Pacific Islander Heritage“-Month mit einem Programm, das Serien, neue Bibliotheksangebote und eine kuratierte Auswahl an Spiel- und Dokumentarfilmen umfasst, darunter, eine neue Sammlung von Kurzfilmen vom DC APA Film Festival, sowie AMCs Martial-Arts-Drama