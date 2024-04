Lifetime dreht «Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story»

US-Fernsehen

Navid Soodi und Murder Productions setzten den Stoff in den nächsten Wochen um.

Lifetime gibt grünes Licht für den neuen Filmmit dem realen Paar Caity Lotz («The Flash», «Legends of Tomorrow») und Kyle Schmid («Big Sky», «Patsy & Loretta») in den Hauptrollen. Die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, erzählt die Geschichte eines verworrenen Dreiecksverhältnisses, das sehr schief läuft. Larissa Dias («Girl in Room 13») spielt ebenfalls die Hauptrolle in dem Film, der als Teil des Sommerprogramms des Senders ausgestrahlt werden soll.Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story basiert auf den wahren Ereignissen eines tödlichen Liebesdreiecks, das die Behörden zu einer internationalen Fahndung veranlasste. Als die Radrennfahrerin Moriah Wilson (Dias) nach einer kurzlebigen Affäre mit ihrem Kollegen Colin Strickland (Schmid) tot aufgefunden wird, deutet alles auf die texanische Yogalehrerin und Stricklands Ex-Freundin Kaitlin Armstrong (Lotz) hin. Nachdem sie beschuldigt wird, Wilson in einem Eifersuchtsanfall getötet zu haben, löst sie sich in Luft auf. Auf der Flucht verändert Kaitlin ihr Aussehen, um den Behörden zu entgehen, die sie aufspüren wollen, und führt sie an Orte, an denen sie sie nie erwartet hätten.«Yogalehrer-Killer: The Kaitlin Armstrong Story» wird produziert von Navid Soofi und Murder Productions, Inc. Tim Johnson und Stacy Mandelberg fungieren als ausführende Produzenten. Katie Boland führt Regie nach einem Drehbuch von Katie Boland und John Doolan.