«Suits» kehrt ins Fernsehen zurück

US-Fernsehen

MyNetwork TV hat sich die Wiederholungsrechte gesichert.

Für Netflix war der Erwerb vonein riesiger Erfolg, noch immer streamen Millionen Menschen die Serie. Seit Sommer 2023 ist die Serie im Angebot von Netflix enthalten und kommt oftmals in den Top 10 der Woche vor. Der Sender MyNetwork TV hat die Serie eingekauft und wird sie ab Herbst ausstrahlen.Die Übernahme wurde am Montag von Frank Cicha, Executive VP of Programming bei Fox Television Stations, bekannt gegeben. "Es wird immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, ein obskures Produkt im Fernsehen zu starten. «Suits» ist wohl die populärste Serie des letzten halben Jahrzehnts, und MyNet freut sich darauf, den Erfolg der Serie durch die Einführung in das Fernsehpublikum zu steigern. Und wir diskutieren gerade über einige unterhaltsame Möglichkeiten, genau das zu tun.“"Mit seinen witzigen Dialogen, fesselnden Plots und sympathischen Charakteren hat «Suits» seine Beliebtheit im Streaming-Bereich bewiesen und ist die richtige Serie zur richtigen Zeit, um das lineare TV-Publikum im ganzen Land zu begeistern", sagte Sean O'Boyle, exec VP und national syndication sales manager, NBCUniversal Syndication Studios. "Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit MyNet fortzusetzen und «Suits» ins Fernsehen zu bringen."