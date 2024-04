«Infinity League»: DAZN startet neues Hallenfußball-Format

TV-News

Nach der «Baller League» startet Ende Mai die «Infinity Leauge». Mit dabei sind unter anderem der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Bei dem neuen Konzept treten Vereinslegenden sowie Jugendspieler und sportlich ambitionierte Content-Creator gegeneinander an.

Die Fußball-Welt macht sich derzeit vermehrt Gedanken, wie man auch in Zukunft für junge Zuschauer attraktiv bleiben kann. In Spanien diente die „Kings League“ als Vorbild, die hierzulande von Lukas Podolski und Mats Hummels als «Baller League» adaptiert wurde. Nun hat auch DAZN ein neues Indoor-Fußball-Event angekündigt: die. Für das neue Konzept hat man auch die beiden Bundesliga-Spitzenvereine Borussia Dortmund und FC Bayern München gewinnen können. Außerdem kooperiert man mit Delay Sports Berlin, dem reichweitenstärksten Amateurverein Deutschlands. Hinter Delay Sport Berlin stehen Elias Nerlich (EliasN97) und Sidney Friede (SidneyEweka).Mit einer Mischung aus Männer- und Frauenfußball, moderner Technologie, Musik, Medien und Unterhaltung will DAZN ein neues Fußballformat schaffen, bei dem Sport und Entertainment vereint werden. Die mit Männern und Frauen besetzen Teams bestehen aus Vereins-Legenden, Nachwuchsspielern und mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators, wie es heißt. Als Musik-Partner ist Warner Music Central Europe, dem Musikverlag Warner Chappell Music Germany, mit an Bord. Das Fußball-Magazin ‚kicker‘ fungiert als Medienpartner.Geplant ist zunächst ein Event, das am 26. Mai im Münchner BMW Park stattfindet. DAZN überträgt die «Infinity League» in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2. Außerdem strahlt der Partner-TV-Sender DF1 das Format im Free-TV aus. DAZN wird die Infinity League auch weltweit über seine App in über 200 Märkte und Regionen kostenlos live übertragen.Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (2 Halbzeiten á 10 Minuten) und es wird eine Gruppenphase (jeder gegen jeden) mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander. „Sportliche Qualität und ein hoher Entertainment-Faktor stehen hierbei im Vordergrund, ebenso werden Gamification-Elemente das zunächst auf einen Tag angelegte Hallenturnier auflockern“, verspricht DAZN in einer Mitteilung. Bei der Produktion setzt man auf „modernste Technologien, um Fans vor Ort und überall an ihren Bildschirmen gleichermaßen zu begeistern“.Das Event wird mit einer innovativen und interaktiven GlassFloor-Spielfläche ausgestattet sein, die grafisch hochmoderne Video-Technologie mit Gamification-Elementen verbinden und so für ein immersives Erlebnis vor Ort und auf den jeweiligen Endgeräten sorgen soll. Einen Vorgeschmack auf die Umsetzung bot zuletzt das NBA All-Star Game. Darüber will man mit dem Einsatz von 5G-Technologie oder von Body-Cams und -Mikrofonen die Action vom Spielfeld auf die heimischen Bildschirme übertragen. Um die Community ins Boot zu holen, startet DAZN außerdem die DAZN FanZone. Dabei handelt es sich um ein neues Feature, welches von DAZN-Mitarbeitern moderierte Diskussionen erlaubt, oder zum Beispiel bei strittigen Szenen auch Live-Abstimmungen unter den Zuschauern ermöglicht.„Die Infinity League markiert einen Wendepunkt in der Sportunterhaltung, indem sie Fußball-Tradition mit Innovation, Frauen- und Männersport, Gen Z und Mainstream, Spitzenfußball, Musik und Content Creators und viel mehr miteinander verbindet“, erklärt Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN, und verspricht: „Dieses Event wird die Fans begeistern und eine neue Ära des Sport-Entertainments einläuten. Wir sind begeistert, gemeinsam mit unseren starken Partnern den Fans in Deutschland und der ganzen Welt dieses magische Ereignis präsentieren zu können."