Sat.1 fährt mit «Harry Potter», «newstime» und «Julia Leischik sucht» gut

Quotennews

Aber «Dating Game» mit Jörg Pilawa blieb auch zum Abschluss ein Bremsklotz.

Das erhöhte Informationsinteresse am Angriff des Iran auf Israel blieb auch Sat.1 nicht verborgen, sodass der Unterföhringer Sender über den Tag hinweg mehrere-Sendungen im Programm platzierte. Bereits am Morgen, als daslief, holte man gute Werte. In der Zielgruppe kam der Bällchensender auf 7,1 Prozent Marktanteil. Um kurz nach 11:00 Uhr fielauf 2,5 Prozent zurück, dochverbesserte die Quote auf 6,8 Prozent.Um 14:00 Uhr wiederholte Sat.1 dann, den am Vortag zur besten Sendezeit 0,67 Millionen Zuschauer sahen. Die Zweitverwertung erreichte nun 0,65 Millionen Menschen. Die Marktanteile wurden auf 6,3 Prozent bei allen (3,1% am Samstagabend) sowie 8,9 Prozent (6,9%) bei den Umworbenen beziffert. Unterbrochen wurde der Zaubereischüler von zwei «:newstime»-Ausgaben um 14:30 und 16:24 Uhr, die jeweils zwei Minuten andauerten. Die Kurznachrichten sorgten für 0,54 und 0,63 Millionen Zuschauer sowie 8,0 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Nach dem erfolgreichen Spielfilm bremste erneut Jörg Pilawa mit einer neuen-Ausgabe die gute Sat.1-Fahrt aus. «Die Sat.1-Kult-Show-Wochen»-Sendung musste sich mit 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. Insgesamt fiel die Reichweite auf 0,39 Millionen, der Marktanteil auf schwache 2,9 Prozent.Um 18:54 Uhr strahlten die Ergebnisse mitwieder in vollem Glanz. Die Doku-Soap sorgte für 2,01 Millionen Zuschauer und fantastische 10,0 Prozent. In der klassischen Zielgruppe waren mit 0,31 Millionen 8,2 Prozent drin. In der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährige kam man auf 9,7 Prozent. Die reguläre «:newstime»-Ausgabe ab 19:55 Uhr informierte 1,54 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe standen 7,0 Prozent zu Buche. Eine Sonderausgabe zum Konflikt im Nahen Osten verfolgten danach 1,01 Millionen Interessierte. Mit Markanteilen von 3,9 respektive 5,8 Prozent konnte man mit dem «Brennpunkt» im Ersten logischerweise nicht mithalten. Dennoch lief es für «Fack ju Göhte 3» ► ab 20:24 Uhr sehr gut. Den Spielfilm sahen 1,14 Millionen Zuschauer, darunter 0,57 Millionen werberelevante. Sat.1 durfte sich über Marktanteile von 4,7 Prozent und 11,2 Prozent freuen.