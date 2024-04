«Rust»-Waffenmeisterin zu 18 Monaten verurteilt

Kino-News

Hannah Gutierrez-Reed wurde am Montag ihr Strafmaß mitgeteilt.

Bereits am 6. März 2024 war der letzte Verhandlungstag im Strafprozess gegen Hannah Gutierrez-Reed, die als Waffenmeisterin für den Film «Rust» arbeitete. Die 26-Jährige wurde am Montag wegen fahrlässiger Tötung zur Höchststrafe von 18 Monaten Haft verurteilt. Richterin Mary Marlowe Sommer sagte laut „Variety“, Gutierrez-Reed habe keine Reue gezeigt."Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche Waffe verwandelt", sagte die Richterin. "Ohne Sie wäre Frau Hutchins noch am Leben, hätte ein Ehemann seine Partnerin und ein kleiner Junge seine Mutter." Gutierrez-Reed befindet sich seit dem 6. März im Santa Fe County Adult Detention Center. Staatsanwältin Kari Morrissey hat angeordnet, dass Gutierrez-Reed im Gefängnis überwacht wird. Sie soll die Schuld auf andere geschoben und die Geschworenen als „Idioten“ bezeichnet haben.2021 begann die Produktion des Western-Films «Rust». Joel Souza schrieb das Drehbuch und führte Regie, in dem Film spielten unter anderem Alec Baldwin und Frances Fisher mit. Die Dreharbeiten wurden im Frühjahr 2023 fortgesetzt. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.