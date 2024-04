«3 Body Problem» hat keine Probleme

US-Quoten

Die Serie der «Game of Thrones»-Macher schaffte es auf Platz eins der US-Charts. Auch die Investigation Discovery-Produktion über Kinderstars war sehr erfolgreich.

Der erste Teil der Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin wurde von Netflix in den USA mit Bravour aufgenommen. Die Serie von David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo startete bei dem Streamingdienst am 21. März 2024. Innerhalb von vier Tagen dominiertemit 1,373 Milliarden Minuten die Streamingcharts vom 18. bis 24. März 2024. Platz zwei ging an den Actionfilmmit Jake Gyllenhaal, der bei Amazon 1,322 Milliarden Minuten verbuchte.Die fünfteilige Dokumentationerreichte in der linearen TV-Ausstrahlung bei Investigation Discovery rund 600.000 Zuschauer, beim Streamingdienst Max kam die Dokumentation auf 1,250 Milliarden Streamingminuten. Weiterhin stark ist die Kinderseriemit 1,047 Milliarden Streamingminuten. Die fünfteilige True-Crime-Seriekam auf 1,038 Milliarden Minuten.Die Gangster-Serieist auf Netflix mit 971 Millionen Streaming-Minuten weiterhin sehr erfolgreich. Netflix und Hulu kamen mitauf 882 Millionen Minuten,erreichte über Netflix und Paramount+ 750 Millionen Minuten. Die Sitcomvon Universal Television kam bei Netflix und Peacock auf 697 Millionen Minuten, Max erzielte mitnoch 695 Millionen Minuten.