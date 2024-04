Beyonce Country-Doku kommt zu Max

US-Fernsehen

Derzeit diskutiert die Branche darüber, wie schwarz die Country Music ist.

Als Beyoncé vor kurzem als erste schwarze Frau die Spitze der Billboard Hot Country Songs Charts erreichte, ist eine größere Diskussion darüber, was Country-Musik definiert , in den Zeitgeist eingedrungen. Der von der CNN FlashDocs-Abteilung produzierte Film, der in den USA am Freitag, 26. April, auf Max zum Streamen verfügbar ist, untersucht diese Neuausrichtung des Genres direkt aus der Welthauptstadt der Countrymusik.Beyoncés mit Spannung erwartetes Album "Cowboy Carter", das am 29. März veröffentlicht wurde, kam während einer Revolution in der Country-Musik als jüngstem Schauplatz der Kulturkriege in Amerika heraus. Einige in der Branche begrüßen vielfältigere Künstler, während andere an einer viel engeren Sichtweise eines Genres festhalten, das sich vorwiegend um heterosexuelle, weiße Männer dreht. Der Dokumentarfilm untersucht, wie hochkarätige Künstler wie Lil Nas X und Beyoncé den Status quo der Country-Musik in Frage stellen und wie schwarze Künstler in Nashville seit einiger Zeit den Grundstein für diesen Wandel gelegt haben.«Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance» enthält Interviews mit Country-Musikern, darunter Rhiannon Giddens, Banjo-Spielerin auf Beyoncés "Texas Hold 'Em", John und T.J. Osborne von den Brothers Osborne, Rissi Palmer, Aaron Vance und Denitia. Außerdem enthält der Film Analysen von Kultur- und Country-Musik-Experten wie Touré, Larisha Paul, Chris Molanphy, Kyle Coroneos, Keith Hill und den Co-Direktoren der Black Opry Holly G. und Tanner D. Bei CNN FlashDocs fungiert Eric Johnson als Executive Producer, Emily Taguchi als Supervising Producer und Ashley Santoro als Senior Producer. Die Abteilung wird von Katie Hinman, Vizepräsidentin für Programmentwicklung bei CNN Worldwide, geleitet.