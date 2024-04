Interview

Die gebürtige Augsburgerin ist in der ZDF-Reihe «Der Kommissar und…» zu sehen. Derzeit ist sie im Fernsehen auch in der neuen Staffel «Mord mit Aussicht» zu sehen.

Hallo an Alle auch von mir! Grundsätzlich würde ich mich nicht als angstgesteuerten Menschen bezeichnen. Giftige Tiere allerdings fordern mich heraus.Es gibt andere Dinge im Leben, die furchteinflößend sind.Für mich ist es das Zusammenspiel von uns Kolleg*innen unter der Regie von Andreas Senn, der es immer wieder schafft, ein Drama möglichst undramatisch zu inszenieren. So entstehen diese intensiven kammerspielartigen Filme, die ich persönlich wirklich sehr schätze.Ein Spiel mit der Angst.Die Liebe natürlich und das Vertrauen. Die Beziehung von Susanne und Martin ist modern in dem Sinn, dass beide dem jeweils anderen ihren eigenen Raum lassen, und dass die Andersartigkeit des anderen zwar als eine Herausforderung, aber auch als Bereicherung erlebt wird; dadurch gerät die Beziehung in keine Routine.Dazu kann ich leider nichts sagen.Nach wie vor mag ich die Widersprüche der Stadt, ihre Unfertigkeit, ihre Kratzer und Wunden. Nichts im Leben ist perfekt, und das spiegelt einem auch Berlin.Ich persönlich habe viele positive Rückmeldungen von Zuschauenden bekommen, die die Serie in der Mediathek streamen, auch schon zum wiederholten Male.