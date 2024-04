Daley Pearson: Ein Cattle Dog hat unendlich viel Energie

Interview

Der Co-Gründer der australischen Produktionsfirma Ludo Studio ist der ausführende Produzent der erfolgreichen Serie «Bluey».

Ich glaube, «Bluey» ist so bemerkenswert, weil es sich um eine echte Familie handelt. Es gibt nichts Fiktives in der Show, außer dass die Charaktere Hunde sind und dass sie animiert sind. Das ist das Wichtigste. Und darunter liegt eine authentische Geschichte über eine echte Familie.Ich bin in Brisbane aufgewachsen, und das Konzept basiert auf den Erfahrungen von Joe Brumms Familie, Charlies Familie, dem Produzenten und allen Animatoren und Produktionsmitarbeitern. Es scheint, dass Menschen auf der ganzen Welt ähnliche Erfahrungen in ihren Familien machen. Die Geschichte handelt von Bluey und Bingo, zwei kleinen Mädchen, die in Brisbane aufwachsen, und ihren Eltern Bandit und Chili, die ihnen helfen, die Welt durch Spiele zu entdecken und zu verstehen. Bluey, Bingo und all ihre Freunde werden in diese Spiele eingeführt. Es ist das erste Mal, dass diese kleinen Mädchen die Bühne der Welt betreten. Es ist ihre erste Erfahrung mit Kompromissen, Verantwortung und Partizipation. All die Emotionen, die Erwachsene erleben, wenn sie Spiele spielen, Geschichten erzählen und Figuren spielen, erleben die Kinder zum ersten Mal. Für sie ist es wie im richtigen Leben.Ja, das merkt man. In den Spielen, die Bluey und Bingo und ihre Eltern erfinden, fühlt sich alles so echt an wie im richtigen Leben. Das ist die Verbindung zum wirklichen Leben.Es gab einen Piloten für eine Minute. Bei der ABC hatten wir einen Kontaktmann namens Michael Carrington. Er ist der wahre Held, der Großvater von «Bluey». Er leitete ABC Kids und arbeitete mit uns zusammen. Ludo und ABC haben etwas Geld investiert und wir haben diesen Piloten gemacht. Der Grund, warum es funktionierte und die BBC auf wunderbare Weise dazu kam, war, dass wir ihn auf dem Asian Animation Summit präsentierten. Wir hatten 20 Minuten, und die Leute fragten, ob wir überleben würden oder nicht. Joe und ich präsentierten die Show in etwa 20 Minuten und es lief gut. Wir hatten Angebote aus der ganzen Welt, aber Henrietta Herford-Jones von der BBC war unsere Favoritin. Michael Carrington ist der Großvater und sie ist die Großmutter von «Bluey». Ohne die beiden wäre die Show nicht möglich gewesen. Wir haben uns für die BBC entschieden, weil wir sie lieben. Sie hatten schon wunderbare Sendungen produziert. Der Grund für die Zusammenarbeit waren die Menschen. Die Helden von «Bluey» waren Menschen, die wir liebten und denen wir vertrauten. Wir hatten auch die Unterstützung von Disney, wo eine Dame namens Jane Gould, die aus Brisbane stammte, die Show entdeckte, sie sah und liebte. Jane Gould kaufte die Rechte für Disney.Der Cattle Dog ist ein Arbeitshund, der eng mit den Landwirten zusammenarbeitet. Sie haben unendlich viel Energie, sind sehr verspielt und äußerst loyal. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch in Bandit, Chili, Bluey und Bingo wieder. Sie sind wunderschöne Hunde, sehr verspielt und ihre Energie kennt keine Grenzen. Ich glaube auch, dass der Cattle Dog ein sehr australischer Hund ist. Wir haben zwar auch Kängurus und Koalas, aber für mich ist der Cattle Dog so etwas wie der offizielle Hund Australiens. Sie sind verspielt, loyal und haben unendlich viel Energie.Mit Disney zu arbeiten ist wie nach Hause zu kommen. Es ist etwas, von dem man träumt und das man sich wünscht. Und ich denke, es hat uns eine gewisse kreative Freiheit gegeben. Disney bringt die Serie weltweit heraus und gewinnt das Vertrauen so vieler Menschen. Wenn das Publikum und Disney sehen, dass ihnen gefällt, was wir machen, dann können wir uns kreativ entfalten und uns selbst herausfordern. Wir haben immer daran geglaubt, dass Qualität und Hingabe das Wichtigste sind. Das war unser Geschäftsmodell.Ja, ich bin sehr stolz auf die Preise. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, bis wir sie gewonnen haben. Sie sind wirklich wichtig und eine große Anerkennung für das Team und alle, die «Bluey» von Anfang an unterstützt haben. Sie können sich diese Preise anschauen und sehen, dass ihr Beitrag und ihre Kreativität geschätzt und repräsentiert werden. Es ist fast wie Weihnachtsschmuck, wenn man so will. Es ist einfach eine Statue, die in unserem Regal steht. Das ist in Ordnung, aber es bedeutet allen viel. Ich denke, jeder im Team kann sich darüber freuen und weiß, dass sie es verdient haben. Wir haben immer gedacht, dass die Künstler von «Bluey» hart genug gearbeitet haben, aber niemand hat erwartet, dass wir so viele Preise gewinnen würden.Das war eine rein kreative Herausforderung. Unsere erste Episode war "Yoga Ball". Es war ein sehr einfaches Spiel, ein Spiel über das Spielen. Bingo lernt, ihren großen Ball zu beherrschen, während ihre große Schwester ihr hilft oder sie ein bisschen neckt. Es war eine einfache Episode. Als die Serie wuchs, schienen die Zuschauer die Grundidee zu verstehen, sie schlossen die Show in ihr Herz und vertrauten ihr. Von da an fühlten wir uns befähigt, unseren kreativen Spielraum zu erweitern. So entstanden Episoden wie "Sleepytime". Wir begannen, über die traditionellen Spiele hinauszudenken. Ich weiß nicht, wie du sie nennen würdest, vielleicht "traditionelle Blu-ray-Filme". Dann begannen wir zu erforschen, wohin wir und unser Publikum gehen könnten, mit Episoden wie "Sleepytime" oder "Flatpack". Einige Episoden waren experimentell, könnte man sagen. Sie dienten als Wegweiser. Und diese Episode mit Harper war etwas Besonderes. Sie wurde nicht aus kommerziellen Gründen oder für die Ausstrahlung gemacht. Es war einfach eine kreative Gelegenheit und es war aufregend. Ich denke, die Animatoren, das ganze Team, die 50 Leute, Joe, Charlie, Sam, das ganze Produktionsteam und Joff, der die Musik macht, haben einen großartigen Job gemacht. Das ist eine der besten Folgen.Es war eine große Entscheidung für die Familie Heeler. Ich glaube, es war eine wichtige Entscheidung. Ghostbasket hat es schon erwähnt, ob sie umziehen oder nicht. Das ist etwas, was viele Familien und Kinder durchmachen. Ich habe es als Kind durchgemacht, Joe hat es als Kind und als Erwachsener durchgemacht. Es ist eine große Entscheidung. Es gibt noch viele Geschichten, aber im Grunde wollen wir nur, dass die Leute sie sich ansehen. Darum geht es.Ja, diese halbstündige Episode war für uns wie der Mount Everest. Sie war unser Hauptziel. Schon während der ersten und zweiten Staffel war es eine Herausforderung, das Staffelfinale zu erreichen. Es erforderte eine enorme Menge an Kreativität, Schweiß und Konzentration, um die Episode so gut wie möglich zu machen und zu Ende zu bringen. Es war eine Herausforderung, der wir uns stellen mussten. Wir haben das Gefühl, den Gipfel erreicht zu haben.Ja, wir diskutieren über alles. Wir träumen davon, große Autoren wie Lin Manuel und andere große Talente in unser Programm aufzunehmen. Bei «Bluey» haben wir immer nur das Nächste organisiert.