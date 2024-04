Neue Serie «Botched Bariatrics» startet im Mai

US-Fernsehen

Die Serie zeigt Menschen, die nach einer Operation Komplikationen erlitten haben.

TLC kündigte heute eine neue medizinische Transformationsserie an,, in der Patienten vorgestellt werden, deren Leben durch Komplikationen nach einer bariatrischen Operation auf den Kopf gestellt wurde. Diese Patienten brauchen dringend Hilfe, von einer Frau, die nur noch pürierte Nahrung zu sich nehmen kann, bis zu einem Mann, der mit explosivem Stuhlgang lebt. Die Ärzte und Experten auf ihrem Gebiet, die bariatrischen Chirurgen Dr. Khan, Dr. Hodges und Dr. Rao sowie die plastischen Chirurgen Dr. Kundu und Dr. Caplin, nehmen sich dieser Patienten an, um zu sehen, ob sie die Fehler, die bei früheren Operationen gemacht wurden, wieder gut machen können. Die neue Serie wird am Mittwoch, den 15. Mai um 22.00 Uhr auf TLC ausgestrahlt.In der ersten Folge mit dem Titel „Cut the Crap“ möchte Latoya wieder Zeit mit ihren Kindern verbringen und dafür muss die fünf Kilo schwere Masse zwischen ihren Beinen verschwinden. Dr. Khan und Kundu stellen jedoch schnell fest, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Dann wendet sich Sean, der es satt hat, sich mit explosiven Eingeweiden herumzuschlagen, hilfesuchend an Dr. Hodges.Mehr Themen: Nicht nur ein Loch in, sondern sechs Löcher. Alice Jeans verpfuschte Lap-Band-Entfernung hat ihr 6 Bauchnabel hinterlassen, die einen Golfplatz auf ihrem Bauch bilden. Währenddessen sucht Simone Hilfe für ihr unkontrollierbares Erbrechen. Christina mischt seit mehr als einem Jahrzehnt ihre Mahlzeiten, weil sie nach einer missglückten Lap-Band-Operation keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen kann. Dr. Caplin hilft einer Patientin, die nach einer Bauchdeckenstraffung einen hässlichen Bauch hat.