Sat.1 Emotions schnappt sich «HIP»

TV-News

Im Anschluss wird «Enemy of the People» wiederholt.

Bereits vor einiger Zeit war die Serieim NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek zur Verfügung gestellt worden. Am Montag, den 6. Mai 2024, startet der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions die ersten zwei Staffeln in Doppelfolgen. Die Hauptrolle spielt Morgane Alvaro. Morgane Alvaro ist laut, frech und mit einem IQ von 160 hochintelligent.Allerdings läuft es privat nicht gerade rosig und ihr Autoritätsproblem lässt sie jeden Job in kürzester Zeit verlieren. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern hat die Fähigkeit, jedes noch so schwere Rätsel zu lösen - die perfekte Voraussetzung, um Morde aufzuklären. Das bleibt auch der Polizei von Lille nicht verborgen, und so machen ihr die Ordnungshüter ein Angebot, dem sie nicht widerstehen kann.Die Fernsehserie ist in Frankreich ein großer Hit. Die acht neuen Folgen erreichten zwischen 11. Mai und 29. Juni 2023 im Durchschnitt 7,4 Millionen Fernsehzuschauer, in Belgien erreichte die Serie bei La Une rund 400.000 Zuschauer. Der Fernsehsender TF1 hat bereits die Produktion einer vierten Staffel angekündigt.Auf dem 22.05-Uhr-Sendeplatz läuft. Die Reporterin Katja Salonen bringt mit einem Artikel eine unangenehme Wahrheit über den lokalen Sporthelden Samuli Tolonen ans Licht und muss fortan teuer dafür bezahlen. Die Social Media-Fangemeinde des Footballspielers überschüttet sie mit Hassbotschaften und bezeichnet sie als Verschwörerin. Katja hat etwas losgetreten, das das Leben anderer wie auch ihr eigenes in Gefahr bringen wird.