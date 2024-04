«Mein Mann kann» kehrt am Sonntag zurück

TV-News

Die Fernsehsendung läuft künftig in einer einstündigen Version.

Noch bis Ende April wiederholt Sat.1 am Sonntag gegen 13.15 Uhr Episoden von «Die dreisten Drei». Ab Mai kramen die Programmplaner im Anschluss an die Wiederholungen von «Über Geld spricht man doch!» die Spielshowheraus. Die Episoden wurden für den Vorabend gedreht und wurden im Jahr 2022 aufgezeichnet.Das Format, das von Redseven produziert wurde, hat eine illustre Vergangenheit. Britt Hagedorn und Harro Füllgrabe führten in den Jahren 2010 bis 2012 durch die Freitagabendshow. Im Jahr 2013 übernahmen Oliver Pocher und Christine Theiss die Moderation. Seit 2022 ist die Show als einstündige Version für den Vorabend produziert worden. Daniel Boschmann stand bisher vor der Kamera.Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro.