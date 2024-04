25. Mai ist Fußball-Tag

TV-News

Der Finaltag der Amateure, das Pokalfinale und eine «Sportschau»-Doku bereichern den Samstag.

Seit dem Jahr 2016 findet derstatt, an dem die zahlreichen Finalspiele der Landesverbands-Pokale ausgetragen werden. Die Sieger sind Teilnehmer des DFB-Pokals im August 2024. In diesem Jahr beginnt diemit der Übertragung um 11.30 Uhr, die ersten Partien sind auf 11.45 Uhr angesetzt. Im Zwei-Stunden-Takt laufen die drei weiteren Livekonferenzen, deren Rahmenberichterstattung von Claus Lufen präsentiert wird.Ab 19.00 Uhr melden sich Esther Sedlaczek, Gerd Gottlob und Bastian Schweinsteiger aus dem Berliner Olympiastadion. Bundesliga-Meister Bayer 04 Leverkusen trifft um 20.00 Uhr auf den 1. FC Kaiserlautern im DFB-Pokal-Finale. Sollte es nicht zu einer Verlängerung kommen, startet um 22.30 Uhr die vierteilige Doku-Reihe derist ein vierteiliger Film, der um 23.30 Uhr von den «Tagesthemen» unterbrochen wird und bis 0.55 Uhr andauert. Im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro trifft Nostalgie auf Realität. Dort, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 den Weltmeistertitel feierte, ist der Rasen braun. Der Strom ist abgestellt. Auf den Tribünen des berühmtesten Fußballstadions der Welt sind Sitze herausgerissen und gestohlen worden. Der Glanz des WM-Finales ist verschwunden.Martin Roschitz und Sven Kaulbars waren als ARD-Reporter bei der WM 2014 dabei. Zehn Jahre später reisen sie mit Benedikt Höwedes ihren Erinnerungen hinterher und gleichen sie mit der Realität ab. Immer auf der Suche nach Antworten auf die Frage: Was ist von 2014 geblieben? Dazu haben sie mit den wichtigsten Protagonisten von damals gesprochen: Joachim Löw, damals Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, WM-Held Bastian Schweinsteiger oder Siegtor-Schütze Mario Götze.