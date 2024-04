«Trickster» läuft am Donnerstag

TV-News

Die kanadische Mystery-Serie startet an Christi Himmelfahrt.

Am Donnerstagabend ist künftig die Mystery-Seriezu sehen. Das Format wurde im Jahr 2020 in Kanada gedreht und wird am Christi Himmelfahrt um 22.55 Uhr bei ProSieben Fun in Einzelfolgen ausgestrahlt. Hinter dem Projekt stecken Streel Films und Sienna Films, die das Projekt für CBC drehten. Die Hauptrollen übernahmen Joel Oulette, Crystle Lightning, Craig Lauzon und Anna Lamble.Die Serie wurde noch vor der Premiere der ersten Staffel für eine zweite Staffel verlängert, aber diese Pläne wurden schließlich am 29. Januar 2021 aufgrund der Kontroverse um Michelle Latimers indigene Herkunft gestrichen.Der leistungsschwache Highschool-Schüler Jared verkauft die Droge Ecstasy am Drive-In des Restaurants Tasty Bucket, um die Rechnungen für seine Eltern zu bezahlen, die sich vor einem Jahr getrennt haben. Beide sind arbeitslos, und Maggie schuldet dem Drogendealer Richie Geld, während Phils Freundin Destiny schwanger ist. Jared fängt an, mehr Drogen zu kochen, um sie auf einer Party zu verkaufen, aber er wird von einem Doppelgänger überfallen und ausgeraubt. Maggie greift den neu angekommenen Wade im Tasty Bucket an, wodurch Jared seinen Job verliert. Jared sieht seinen Doppelgänger auf der Party wieder und ihm wird schlecht, und später spricht eine Krähe mit ihm. Sein Freund Crashpad verkauft ein Spielerkonto, um Richie zu bezahlen, aber sie finden heraus, dass Richies Wohnwagen abgebrannt ist - Maggie hat ihn durch einen Versicherungsbetrug zerstört und den gewalttätigen Richie eingeladen, als ihr Freund bei ihnen zu wohnen.