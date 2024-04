Petra Nadolny kehrt zu «Unter Uns» zurück

TV-News

Die Schauspielerin wird ihre Rolle als Susanne Hirschberger einnehmen. Ihr Comeback erfolgt Mitte Mai.

RTL hat einmal mehr Petra Nadolny für die tägliche Serieverpflichtet. Die 64-jährige Schauspielerin kehrt in der Folge 7.370, die am 14. Mai ausgestrahlt wird, als Susanne „Susi“ Hirschberger auf die Bildschirme zurück. Zuletzt mimte Nadolny vor zehn Jahren die Mutter von Benno Hirschberger (Benjamin Heinrich).„Ich habe mich sehr gefreut, in die Schillerallee zurückzukehren. Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich heimkommen: Viele Schauspieler, mit denen ich damals gearbeitet habe, und ganz viele aus dem Team, sind noch immer da. Übrigens ein sehr gutes Zeichen für die Serie! Alle haben mich herzlich willkommen geheißen! Was gibt es Schöneres", schwärmt Petra Nadolny. Über ihre Rolle sagt sie: „Meine Figur Susanne Hirschberger darf in ihren Folgen viele verschiedene Dinge erleben und wird auf der Gefühlsskala einige Hochs und Tiefs durchleben.“Neben Nadolny kehrt auch Gernot Schmidt zur Daily-Soap zurück. Er verkörpert ab Folge 7.386 (geplanter Sendetermin 6. Juni) Susis Ehemann Uli. Doch irgendwie scheint der Haussegen bei den Hirschbergers schief zu hängen, erklärt RTL in einer Mitteilung. Benno bemerkt, dass sich die Beziehung seiner Eltern, die sich sonst immer recht nahestanden, irgendwie verändert hat. Kann er dafür sorgen, dass die beiden wieder zueinander finden? Oder droht jetzt die ganz große Familien-Krise?