Haarshow ersetzt Tattoo-Künstler

TV-News

Der Freitagabend des Frauensenders sixx bekommt ein neues Line-up.

Im Anschluss an Wiederholungen von «Germany’s Next Topmodel» strahlt sixx derzeit «Tattoo Fixers – Die Cover Up-Profis». Ab dem 10. Mai ist um 22.50 Uhr die Sendungaus dem Jahr 2022 zu sehen. Vier Berufseinsteiger stellen sich einer spannenden Challenge: Die jungen Stylisten Katrin, Luca, Nadine und Thomas wollen Starfriseur Denny K. von ihrem Makeover überzeugen. Ihre zufällig zugeteilten Kundinnen hoffen auf einen frischen Look. Sie wünschen sich vom Umstyling einen Neuanfang nach einer schweren Depression, das dringend benötigte Verwöhnprogramm nach einer anstrengenden Renovierung oder den Weg zurück zu mehr Selbstliebe.Um 23.50 Uhr stehtaus Großbritannien auf dem Programm. Die Experten öffnen die Pforten für ihre "Patienten": Den Anfang macht Beatrice, deren Haare nach einer schief gelaufenen Behandlung zuhause nun geschmolzen sind. Drag Queen Eddie braucht hingegen ein paar Tipps, um wieder maskuliner auszusehen. Und: Henry kommt mit entzündeten Lippen ins Studio - er hat die kürzlich eingesetzten Lip Filler nicht vertragen.Auf dem 01.35 Uhr-Sendeplatz läuft.Jung, schön, fit - um diese Eigenschaften so lange wie möglich zu bewahren, entscheiden sich so manche für plastische Chirurgie. Die Risiken einer OP sind hoch, dennoch ist ein Eingriff für viele Menschen lebensverändernd. Und diese vier Frauen in Weiß geben Schönheitsstandards eine ganz neue Definition: Dr. Cat Begovic, Dr. Kelly Killeen, Dr. Michelle Lee und Dr. Suzanne Quardt.