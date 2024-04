ITV dreht Theresa-May-Dokumentation

England

Der neue Film mit einer Stunde Laufzeit soll bereits im Juni kommen.

Der Fernsehsender ITV und die Produktionsfirma The Slate Works haben einen brandneuen Dokumentarfilm über Theresa Mays Amtszeit angekündigt, der einen einzigartigen Zugang zur ehemaligen Premierministerin bietet und die offenste und aufschlussreichste Darstellung ihrer Amtszeit enthält.(w/t), soll im Juni ausgestrahlt werden und gibt einen Einblick in die chaotischen drei Jahre ihrer Amtszeit in No10, nachdem sie nach dem Rücktritt von David Cameron nach dem Brexit-Referendum 2016 die Macht übernommen hatte, und untersucht ihre Behandlung durch einige Mitglieder ihres eigenen Kabinetts und viele andere aus ihrem eigenen Umfeld.Mit Beiträgen von wichtigen Beratern und Politikern - sowohl von Freunden als auch von Gegnern -, darunter Suella Braverman, Gavin Barwell und Amber Rudd, bietet das Programm einen persönlichen Einblick in ihre Zeit im Amt, einschließlich der Frage, wie es ist, eine Frau als Premierministerin zu sein, sowie ihres Aufstiegs zur Macht. Der Dokumentarfilm verfolgt ihre politische Karriere seit ihrer Wahl im Jahr 1997 und wirft einen Blick auf das Leben einer Frau, die berühmt dafür ist, dass das "Unartigste", was sie je getan hat, das Laufen durch Weizenfelder war, als sie ein Kind war.Sie erzählt, wie sie 2016 an die Macht kam, von den vorgezogenen Parlamentswahlen 2017, die zu einem ungültigen Parlament führten, von den Brexit-Verhandlungen der Regierung, dem Misstrauensvotum und der Ablehnung ihres Entwurfs für das Austrittsabkommen. Der Film behandelt auch die Grenfell-Katastrophe, den Windrush-Skandal und ihre Beziehung zu Präsident Trump - sowie ihr Leben nach der Machtübernahme als freimütige Hinterbänklerin, bevor sie ankündigte, dass sie bei der nächsten Wahl als Abgeordnete von Maidenhead zurücktreten würde.Eingeflochten in den Film sind Aufnahmen von zu Hause mit Ehemann Phillip, selten gesehenes Archivmaterial und Einblicke in die Auswirkungen einer Premierministerin, die in einer Zeit vor Covid, vor Boris Johnson, Liz Truss' katastrophalen 49 Tagen an der Macht und den wirtschaftlichen Problemen des derzeitigen Amtsinhabers Rishi Sunak tätig war - während das Land weniger als fünf Jahre nach ihrem emotionalen Rücktritt aus No10 ist.Der Dokumentarfilm wird von Sam Collyns produziert und inszeniert und von Neil Grant und Adam Wishart als ausführender Produzent betreut. Neil Grant, ausführender Produzent von The Slate Works, sagt: "Theresa May hat noch nie zuvor einen derartigen Zugang gewährt. Dies ist ein seltener Einblick in Macht und Politik in einer Zeit des Aufruhrs, der Turbulenzen und des Verrats."Tom Giles, Leiter der Abteilung für aktuelle Themen bei ITV, teilte mit: "Wir wollten einen Film produzieren, der nicht nur einen lebendigen Einblick in eine turbulente Periode der jüngeren britischen Geschichte gibt, deren Auswirkungen noch immer andauern, sondern der auch eine Frau beleuchtet, die in mehr als einem Vierteljahrhundert als Abgeordnete, Parteivorsitzende, Innenministerin und Premierministerin zu einer führenden Figur der britischen Politik wurde."