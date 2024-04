Über fünf Millionen sahen das Konzert von Billy Joel

US-Quoten

Der Fernsehsender CBS zeigt deshalb kurzfristig eine Wiederholung.

hat einen beeindruckenden Erfolg erzielt und seinen Sendeplatz am Sonntagabend gewonnen. Die zweistündige Sendung auf CBS erreichte 5,73 Millionen Zuschauer und bewies damit die große Anziehungskraft von Billy Joel und seiner Musik.Ursprünglich wurde die Show am Sonntag, den 14. April ausgestrahlt, doch aufgrund der überwältigenden Nachfrage seiner riesigen Fangemeinde wird das Konzert am Freitag, den 19. April um 21.00 Uhr wiederholt. Billy Joels legendärer Auftritt im Madison Square Garden begeisterte das Publikum und fand erneut großen Anklang.Mit Hits wie "Piano Man" und "Uptown Girl" feierte Billy Joel nicht nur sein 100. Konzert im Madison Square Garden, sondern auch eine Karriere voller zeitloser Musik. Die Resonanz auf diesen besonderen Auftritt zeigt, dass die Faszination für Billy Joel und seine Musik auch nach Jahrzehnten ungebrochen ist.