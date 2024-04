«Diane von Furstenberg: Woman in Charge» kommt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat den Dokumentarfilm für den 25. Juni auf Hulu und Disney+ angekündigt.

Hulu hat das Erscheinungsdatum für seinen kommenden Dokumentarfilmangekündigt, welcher am 25. Juni in den USA auf Hulu und international auf Disney+ startet. Der Dokumentarfilm, bei dem die zweifache Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy und Trish Dalton gemeinsam Regie führten und der von Fabiola Beracasa Beckman, Tracy Aftergood, Sean Stuart, Obaid-Chinoy und Dalton produziert wurde, wird seine Weltpremiere am 5. Juni auf dem Tribeca Festival 2024 haben.Ein noch nie dagewesener Blick auf das pausenlose Leben einer kulturellen Koryphäe. In einer Zeit, in der die Gleichstellung der Geschlechter und Frauenfragen im Vordergrund stehen, ist das Leben von Diane von Furstenberg ein Beispiel für Selbstbestimmung, Widerstandsfähigkeit, Unternehmertum und Stil. Mit ihrem unverblümten Auftreten ist sie eine Inspiration für Frauen. Diane hat sich nie als Opfer von Sexismus gesehen, sondern ihre Weiblichkeit auf eine starke und tiefgründige Weise angenommen und damit ihrer Tochter und der nächsten Generation von Frauen den Weg geebnet.Nur wenige Frauen verkörpern die Gravitas, die Anmut und den Elan der unvergleichlichen Diane von Furstenberg. Als Weltbürgerin und Kind eines Holocaust-Überlebenden haben ihre Geschichte und deren Auswirkungen Menschen auf der ganzen Welt ermutigt. Im Jahr 1974 veränderte DVF nicht nur ihr Schicksal, sondern auch das unzähliger Frauen mit der Einführung des kultigen "Wickelkleides", einem einzigartigen Kleidungsstück, das seinen Trägerinnen unabhängig von ihrer Figur, ihrer Herkunft oder ihrem Status sofort Mode und Selbstbewusstsein verlieh.Am Vorabend ihrer Retrospektive, mit der sie ihre 50-jährige Karriere feiert, denkt Diane von Furstenberg über ihren bahnbrechenden Weg nach, der sie in einer von Männern dominierten Welt zu einem millionenschweren Modeimperium führte - als frühe Visionärin und Einflussnehmerin stellte sie den Status quo mit der kühnen Frage in Frage: "Warum kann eine Frau nicht tun, was ein Mann tut?"Mit entschlossener Entschlossenheit stellte sie sich verschiedenen Herausforderungen - sie war eine alleinstehende Frau, die ihre Karriere unter einen Hut brachte, zwei Kinder großzog und sich tapfer gegen den Krebs wehrte. Diese Hürden hielten sie nicht auf, sondern sie nahmen sie an und beflügelten sie in ihrer Mission, Frauen überall zu inspirieren, ihr Leben mit der gleichen Leidenschaft und Zielstrebigkeit zu verfolgen und ihr eigenes Leben zu gestalten. DVF wurde geboren, um eine Frau mit Verantwortung zu sein. Und sie wurde geboren, um andere Frauen zu inspirieren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.