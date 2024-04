Podstars

Nachdem Netflix die Serie «3 Body Problem» veröffentlichte, lohnt sich auch ein Blick auf die Sci-Fi Hörspiel-Serie des Westdeutschen Rundfunks.

Willkommen zu einer epischen Reise durch die Trisolaris-Trilogie in dem fesselnden Science-Fiction Hörspiel-Podcast, präsentiert vom WDR . Basierend auf den meisterhaften Werken von Cixin Liu - "Die drei Sonnen", "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit" - entführt diese Serie euch in eine faszinierende Welt voller Intrigen, Abenteuer und philosophischer Einsichten.Die Grundidee ist hochaktuell und packend: Was wäre, wenn wir plötzlich mit einer außerirdischen Zivilisation konfrontiert würden? Wie würde sich das Leben auf der Erde verändern? Wie würden wir reagieren und versuchen zu überleben?Diese Hörspiel-Serie umfasst insgesamt 32 mitreißende Folgen, die das potenzielle Ende der Welt in den Weiten des Weltraums erkunden. Die Menschheit sieht sich mit existenziellen Fragen konfrontiert, während sie sich auf den Kontakt mit einer fortschrittlichen außerirdischen Spezies vorbereitet.Begleitet die Protagonisten auf ihrem Weg durch eine Welt im Wandel, in der die Zukunft auf dem Spiel steht. Die Trisolaris-Trilogie, inszeniert als Hörspiel, lässt die Abenteuer, Konflikte und Entwicklungen lebendig werden. Von politischen Intrigen bis hin zu interstellaren Strategien - jede Folge bietet ein reichhaltiges und tiefgründiges Erlebnis.Die Autorität von Cixin Liu im Bereich der Science-Fiction-Literatur und die kreative Umsetzung des WDR garantieren ein Hörspiel-Erlebnis der Extraklasse. Taucht ein in eine Welt voller Ungewissheit und Entdeckungen, die eure Vorstellungskraft herausfordert und euch dazu anregt, über die Grenzen der Menschheit hinaus zu denken.Übrigens läuft derzeit auf Netflix die Serie «3 Body Problem», ein Ableger basierend auf dem gleichnamigen Werk, das bereits außerordentlich erfolgreich ist und das Publikum mit seiner fesselnden Handlung und beeindruckenden Inszenierung begeistert.