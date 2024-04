«9-1-1»-Crossover wird zum Hit

US-Quoten

Über zehn Millionen Menschen sahen die 100. Folge, die am Set von «The Bachelor» spielt.

Am Donnerstag, 4. April, strahlte ABC die 100. Folge der Actionserie <<9-1-1> aus. Diesmal musste die Feuerwehr Joey Graziadei und Jesse Palmer aus der Patsche helfen. Laut Nielsen erreichte die zeitversetzte Ausstrahlung 0,91 Prozent bei den Erwachsenen zwischen 18 und 49 Prozent. Nielsen teilte mit, dass dies die beste Reichweite seit dem Finale der sechsten Staffel im Mai 2023 (0,59) auf FOX war. Disney teilte mit, dass mit den Streams auf Hulu der Wert sogar auf 2,2 gestiegen sei.Bei den Zuschauern ab zwei Jahren erreichte die Serie mit dem Titel „Buck, Bothered and Bewildered“ zunächst nur 4,76 Millionen. Mit der zeitversetzten Nutzung erreichte die Episode von Andrew Meyers und Bradley Michael Marques eine Reichweite von 10,7 Millionen.Eddie und Tommy werden gute Freunde, was Bucks Eifersucht so weit treibt, dass er Eddie bei einem Basketballspiel verletzt. Maddie hilft Buck, sein eifersüchtiges Verhalten zu erkennen, und als Tommy ihn besucht, gesteht Buck ihm seine Gefühle. Tommy küsst Buck und die beiden verabreden sich. Harry Grant kehrt nach Los Angeles zurück, doch die Wiedersehensfreude ist nur von kurzer Dauer, als Bobby Athena erzählt, dass Harry von der Polizei in Miami-Dade gesucht wird, weil er einen Bodega-Besitzer überfallen hat und aus dem Land geflohen ist. Nach einem Streit überredet Athena Harry, sich dem LAPD zu stellen, und es wird ein Deal mit Miami ausgehandelt, bei dem Harry vorerst in L.A. bleibt und gemeinnützige Arbeit leistet. In der Zwischenzeit wird die erste Folge von «The Bachelor» unterbrochen, als eine Möchtegern-Kandidatin in die Dreharbeiten stürzt und sich mit Sekundenkleber an der Auffahrt festklebt, was einen Notruf und die Hilfe des 118 erfordert (sehr zur Freude von Maddie und Josh).