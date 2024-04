ZDF setzt auf «Das Quartett»

TV-News

Der siebte Spielfilm ist im Mai bei den Mainzern zu sehen.

Der Fernsehsender ZDF bringt die Anja-Kling-Reihezurück. Die Reihe der Akzente Film & Fernsehproduktion wurde von Ina Jung und Friedrich Ani erdacht. Die Premiere am 12. Oktober 2019 verfolgten 5,77 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 19,8 Prozent. Die Reihe mit Kling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker erreichte im September 2023 mit nur vier Millionen Zusehern den Tiefpunkt.Am Samstag, den 25. Mai 2024, steht die Folge „Das Schweigen“ an. Die Folge, die bereits eine Woche vorab in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, wurde von Jonni Remmler und Judith Angerbauer verfasst und von Elmar Fischer verfilmt. Julia, eine völlig verstörte junge Frau wird in einem Leipziger Vorstadtbahnhof aufgefunden. In ihren Armen: ihre tote Zwillingsschwester Anna. Der Mord an Anna Kuschke stellt "Das Quartett" vor eine besondere Herausforderung. Ihre Schwester Julia könnte den entscheidenden Hinweis geben – doch sie ist traumatisiert und schweigt.Während Linus versucht, das Vertrauen zur Hauptzeugin zu gewinnen, entdeckt "Das Quartett", dass die Schwestern einer sektenartigen Gemeinschaft rund um den bedrohlichen Guru Raphael Wegner angehörten. Aber hier stößt Maike nur gegen Mauern aus Angst und Misstrauen. Die Gemeinschaft, die fernab der Gesellschaft isoliert im Leipziger Umland lebt, besteht überwiegend aus Frauen. Um den Fall zu lösen, müssen Maike Riem und ihr Team - Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth - ihre eigenen Glaubenssätze überprüfen und sich selbst in die Höhle des Löwen begeben. Sie treffen auf einen Anführer, der eine ebenso charismatische wie manipulative Anziehungskraft ausstrahlt. Und nicht nur Julias Leben ist plötzlich in Gefahr.