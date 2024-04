Das Erste hat einen «Funkensommer»

TV-News

Ende Mai ermittelt Johanna Wokalek als Cris Blohm bereits das zweite Mal.

Mitte September startete der neue Münchenervom Bayerischen Rundfunk. Stefan Weigl schrieb das Drehbuch, das Dror Zahavi umsetzte und das erste Mal Johanna Wokalek als Cris Blohm zeigte. Nun kündigte der Bayerische Rundfunk die Ausstrahlung der zweiten Folge für Sonntag, den 26. Mai 2024, um 20.15 Uhr an.In weiteren Rollen sind neben Wokalek und Stephan Zinner auch Golo Euler, Gerhard Wittmann, Marlene Morreis, Frederic Linkemann und Jessica Kosmalla zu sehen. Regie führte Alexander Adolph, der ebenfalls das Drehbuch zuschrieb. Produziert wurde der «Polizeiruf 110» von Sappralot Productions, Produzenten Hamid Baroua und Christoph Menardi, im Auftrag des BR. Die Redaktion liegt bei Claudia Simionescu und Tobias Schultze.Ein ehemaliges Verwaltungsgebäude ist abgebrannt. In den Trümmern hat man eine verkohlte Leiche gefunden. Und keiner hat die Tote gekannt. Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) versuchen, das Geheimnis der Toten zu lösen. Unterstützt werden sie vom Brandermittler Hanno Senoner (Golo Euler), der fest an Brandstiftung mit Todesfolge glaubt. Was den Fall für Cris nicht einfacher macht: Ihr Kollege Dennis kann den „schönen“ Brandermittler aus persönlichen Gründen nicht leiden. Der Kriminalfall führt in die elitäre Welt des Autoverleihkonzerns Hechtle und damit zu einer der angesehensten und einflussreichsten Familien Münchens. Als ein vermeintlicher Brandstifter selbst zum Opfer wird, wird es für die drei Ermittler in jeder Hinsicht ein Spiel mit dem Feuer.