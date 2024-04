Neue «Behind the Music»-Folgen kommen

US-Fernsehen

50 Cent, Bobby Brown, Ice-T, Milli Vanilli, The Notorious B.I.G. und Sinead O'Connor werden vorgestellt.

Paramount+ gab bekannt, dass neue Episoden der bahnbrechenden Dokuserieam Mittwoch, den 1. Mai, in den USA und Kanada und am Donnerstag, den 2. Mai, in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich exklusiv auf dem Dienst Premiere haben werden. In den neuen Episoden sind Bell Biv DeVoe, Trace Adkins und Wolfgang Van Halen zu sehen, in den neu bearbeiteten Episoden 50 Cent, Bobby Brown, Ice-T, Milli Vanilli, The Notorious B.I.G. und Sinead O'Connor.Die offiziellen Loglines für die neuen Episoden lauten wie folgt: Als sich New Edition in den späten 80er Jahren auflöste, wurden Ronnie DeVoe, Ricky Bell und Michael Bivins von Kritikern und Plattenfirmen ausgezählt. Doch sie widersetzten sich den Erwartungen und wurden mit ihrem Album Poison zu einer Multi-Platin-Gruppe. Das Trio schuf einige der größten Partyhymnen der 1990er Jahre, doch interne Streitigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, Sucht und psychische Probleme führten fast zum Untergang der Gruppe. Vier Jahrzehnte später treten Bell Biv DeVoe immer noch vor mehreren Generationen von Fans auf der ganzen Welt auf.Die Karriere von Trace Adkins ist ein Country-Song für sich. Trotz einer beinahe tödlichen Schießerei arbeitete sich Adkins mit seinem mit Platin ausgezeichneten Debütalbum Dreamin' Out Loud an die Spitze der Country-Musik-Charts. Doch ein zweiter Tiefpunkt und ein Kampf mit dem Alkoholismus zerstörten seine Karriere fast so schnell wie sie begonnen hatte. Mit Hilfe von Familie, Musikern und Mentoren gelang es Trace, noch mehr Hits zu landen, eine blühende Schauspielkarriere zu starten und ein neues Leben zu beginnen.Die Doku-Reihe wird von Bruce Gillmer und Michael Maniaci für die MTV Entertainment Studios produziert. Mark Ford und Alex Castino sind die ausführenden Produzenten für Creature Films und Tara Long für Entertainment One.