Discovery macht mit «Ghost Adventures» weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel mit der Skinwalker-Ranch beginnt am 15. Mai.

Die paranormalen „Ermittler“ Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley und Jay Wasley untersuchen weitere gruselige Fälle von Geisterphänomenen, wenn eine neue Staffel der Erfolgsserieam Mittwoch, den 15. Mai um 21:00 Uhr auf Discovery Channel und im Streaming auf Max mit einer zweistündigen Sonderfolge Premiere feiert. Diese Staffel dokumentiert einige der bisher gespenstischsten Begegnungen des Teams, darunter unheimliche Skinwalker und eine noch nie dagewesene Untersuchung des legendären Krankenhauses von Los Angeles.Auf der Suche nach Beweisen für das Leben nach dem Tod reist die «Ghost Adventures»-Crew zu Spukorten, wo sie sich mit Einheimischen, Augenzeugen und Experten trifft, um die Spukgeschichte des jeweiligen Ortes zu ergründen. Mit Hilfe der neuesten wissenschaftlichen Geräte und Technologien führen sie eine umfassende Untersuchung durch, um physische Beweise für das Paranormale zu sammeln und ein besseres Verständnis für jedes übernatürliche Geheimnis zu erlangen.Im zweistündigen Staffelauftakt "Skinwalker Invasion" begeben sich Bagans und das Team in die abgelegene Stadt Torrey, Utah, wo beunruhigende Berichte über Skinwalker-Sichtungen eine Familie in Angst und Schrecken versetzen. Mit der Hilfe indianischer Praktiker betreten sie heiligen Boden, um herauszufinden, ob das jüngste Auftauchen dieser tödlichen, gestaltwandelnden Kreaturen auf den Missbrauch indianischer Artefakte zurückzuführen ist oder ob sie herbeigerufen wurden. Bei der Untersuchung der Gebäude und natürlichen Ausläufer der Gegend geraten sie in einen Kampf zwischen dunklen Geistern und einer uralten Energie."Diese Staffel beginnt mit einer der surrealsten Ermittlungen, die wir je durchgeführt haben", so Bagans. "Die Aktivitäten, die das Team und ich in und um Torrey, Utah, beobachtet haben, waren erschreckend. Die Gegend ist von einer unglaublich alten und intensiven Energie durchdrungen, die einen Strudel paranormaler Aktivitäten sowohl menschlicher als auch nicht-menschlicher Art erzeugt hat."Zu den kommenden Episoden gehören die allererste paranormale Untersuchung des historischen Krankenhauses von Los Angeles, in dessen verlassenen Hallen nach Tausenden von Todesfällen eine beunruhigende Energie herrscht; ein Hotel in Arizona, das mit einem der gewalttätigsten Gangster Amerikas in Verbindung gebracht wird und von Poltergeistern heimgesucht wird; eine Stadt im alten Westen, die von einem blutgetränkten Fluch heimgesucht wird, und ein ehemaliges Bordell, in dem dunkle Geister ihr Unwesen treiben.