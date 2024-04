ProSieben holt «Two and a half Men» zurück

TV-News

Die Sitcom mit Charlie Sheen war in den vergangenen Monaten gar nicht im Programm des Senders.

ProSieben hat seit Ende Dezember 2023 nicht mehrgesendet. Am Dienstag, den 7. Mai 2024, kehrt die Sitcom mit der ersten Staffel ins Programm zurück. Diese wird werktags zwischen 14.40 und 15.35 Uhr ausgestrahlt. Derzeit ist auf dem Sendeplatz die Serie «Modern Family» zu sehen, deren Serienfinale am 6. Mai ausgestrahlt wird.Chuck Lorre und Lee Aronsohn kreierten die Sitcom, die auf zwölf Staffeln und 262 Episoden kommt. Chuck Lorre Productions, The Tannenbaum Company und Warner Bros. Television waren für die Serie verantwortlich, welche mit dem Titel «Mein cooler Onkel Charlie» am Samstagnachmittag bei ProSieben ausgestrahlt wurde. In den ersten acht Staffeln übernahm Charlie Sheen die Hauptrolle, danach holten die Produzenten Ashton Kutcher an Bord.Junggeselle Charlie – erfolgreich im Beruf und bei den Frauen – genießt das Leben in seinem Haus am Strand von Malibu. In diese Idylle platzen sein Bruder Alan und sein kleiner Neffe Jake: Die beiden sind ausgezogen, nachdem Alans Frau Judith sich überraschend als Lesbe geoutet hat. Während Alan einen Eherettungsversuch startet, spielen Charlie und Jake eine Runde Poker mit Charlies Freunden. Jake entpuppt sich dabei als wahres Poker-Ass, worauf Alan nicht wirklich stolz ist ...