Zweite «Fallout»-Staffel beschlossen

US-Fernsehen

Eine Woche nach der Premiere hat Amazon schon eine zweite Runde bestellt.

Nach dem phänomenalen Debüt der Serie gab Prime Video bekannt, dass die neueste Hit-Seriefür eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Serie stammt von Kilter Films und den ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy. Nolan führte bei den ersten drei Episoden Regie. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten, Schöpfer und Co-Showrunner. In den ersten vier Tagen ihrer Ausstrahlung hat sich die hochoktanige Serie zu einem weltweiten Publikumshit entwickelt. Sie gehört zu den drei meistgesehenen Titeln des Dienstes und ist die meistgesehene Staffel weltweit seit Rings of Power. Die erste Staffel von «Fallout» feierte am Mittwoch, den 10. April, Premiere."Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen. Die Messlatte für die Liebhaber dieses kultigen Videospiels lag hoch, und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir gleichzeitig Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten. Die Darsteller, allen voran Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und Kyle MacLachlan, haben alles richtig gemacht", so Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios. "Wir möchten Jonah und Lisa und unseren Freunden bei Bethesda dafür danken, dass sie die Serie zu uns gebracht haben, sowie Geneva und Graham, die als Showrunner an Bord gekommen sind. Wir freuen uns, nach nur einer Woche die zweite Staffel anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von «Fallout» zu entführen.""Ein großes Lob an unsere wahnsinnig brillanten Showrunner Geneva und Graham, an unsere großartige Besetzung, an Todd und James und all die Legenden bei Bethesda und an Jen, Vernon und das großartige Team bei Amazon für ihre unglaubliche Unterstützung dieser Serie. Wir können es kaum erwarten, die Welt erneut in die Luft zu jagen", so Jonathan Nolan und Lisa Joy, Kilter Films."Heilige Scheiße. Vielen Dank an Jonah, Kilter, Bethesda und Amazon für den Mut, eine Serie zu machen, die sich mit den größten Problemen der heutigen Gesellschaft auseinandersetzt - Kannibalismus, Inzest, Götterspeise. Es wird noch mehr kommen", so Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, ausführende Produzenten, Schöpfer und Co-Showrunner."Es war eines der spektakulärsten Projekte, an denen wir je beteiligt waren. Jonah und sein Team haben unglaubliche Arbeit geleistet, und wir sind nicht nur überglücklich über die Reaktionen auf die Serie, sondern auch darüber, dass wir mit diesen erstaunlichen Menschen noch weiter zusammenarbeiten können", so Todd Howard, Executive Producer, Bethesda Game Studios.