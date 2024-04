CBS setzt «CSI: Vegas» ab

US-Fernsehen

Außerdem trennt sich der Fernsehsender von der Sendung «So Help Me Todd».

Im Herbst startete das US-Network CBS die neue Serie, die an frühere Erfolge von «CSI» anknüpfen sollte. Doch das Team um Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Mel Rodriguez und den Gaststars William Petersen, Jorja Fox und Marg Helgenberger konnte keine vernünftigen Reichweiten einfahren.Der Fernsehsender CBS hat das Ende nach der dritten Staffel bekannt gegeben. Die letzte Folge wird am 19. Mai ausgestrahlt. „Tunnel Vision“ stammt von Erika Vazquez und Sienna Butterfield. Quotenmeter urteilte über die Serie nicht gut. „Es ist schon seltsam, dass erfahrene Produzenten wie Anthony E. Zuiker, Jerry Bruckheimer, William Petersen, Jonathan Littmann, Carol Mendelsohn und Ann Donahue, die einst für das erfolgreiche Procedural wie das Spurensucher-Franchise, zum Teil auch für «Cold Case» oder «Without a Trace» standen, so eine enttäuschende Story von Tracey absegneten. In diesem Sinne: Lieber ein paar alte «CSI»-Folgen schauen, statt sich mit dieser enttäuschenden Neuauflage zufrieden zugeben“, urteilte Quotenmeter Nach zwei Staffeln ist auch mitSchluss. Die Produktion der CBS Studios verzeichnete nur enttäuschende Reichweiten und schleppte sich durch einen Autoren- und Schauspielerstreik. Die neue Staffel begann im Februar und holte nur unterdurchschnittliche Reichweiten. Die Sendung mit Marcia Gay Harden und Skylar Astin ist nach dem 16. Mai Geschichte.