Acht Stunden «Zuhause im Glück»

Quotennews

Mit diesen wenigen Worten lässt sich gewissermaßen der RTLZWEI-Samstag beschreiben. Und es funktioniert.

Manchmal kann es doch ganz einfach sein. Ein Format, den ganzen Tag lang. Zumindest macht es RTLZWEI am gestrigen Samstag so, mehr oder weniger. Um 10:10 Uhr übernimmtfür geschlagene acht Stunden den Sendeplan - und es sollte funktionieren. Irgendwie. Die erste Ausgabe von 10 bis 12 Uhr kam auf noch müde 0,22 Millionen Zuschauer, was jedoch mit 3,8 Prozent am Markt gar nicht so schlecht lief. Die Zielgruppe holte 0,04 Millionen Umworbene ab, was ebenfalls nach wenig klingt, jedoch mit 3,3 Prozent irgendwie in Ordnung geht.Folge zwei von 12 bis 14 Uhr sorgt dann für das Zwischenhoch. Mit 0,12 Millionen Werberelevanten waren starke 7,2 Prozent am entsprechenden Markt zu markieren, das gefällt in Grünwald eindeutig. Insgesamt lief es mit 0,38 Millionen Zuschauern besser, hier steigerte sich der Sender auf 4,9 Prozent. Und der positive Trend sollte generell nicht abreisen, die beiden folgenden Episoden steigerten das Interesse auf 0,41 und schlussendlich 0,53 Millionen Zuseher, so entwickelte sich der Marktanteil auf schlussendlich 4,4 Prozent. Die Zielgruppe konnte da nicht mitgehen, über 0,08 Millionen ging es zurück auf 0,07 Millionen. Immerhin konstant konnte man also zusehen, wie der Marktanteil von 4,3 auf 3,2 Prozent sank.Nichtsdestotrotz holt sich «Zuhause im Glück» zweifelsohne ein positives Signal ab. In der Vorwoche holte sich der Acht-Stunden-Marathon in der Spitze gerade einmal 0,38 Millionen Zuschauer ab. Die Zielgruppe lag die gesamten acht Stunden unter 0,1 Millionen Umworbenen.