Das planen Joko & Klaas als Programmdirektoren

TV-News

Nach einer feierlichen Übernahme des Senders nach «The Masked Singer» birgt der Sonntag einige Überraschungen.

Da Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am vergangenen Dienstag ihre 50. Ausgabe der Showbestritten, machte ihnen ihr Heimatsender zum Jubiläum ein Angebot: Statt um 15 Minuten Sendezeit spielte das Entertainer-Duo um 24 Stunde Sendezeit. Um alle Spiele erfolgreich zu bestreiten, hatten sie aber insgesamt nur 50 Versuche. Winterscheidt und Heufer-Umlauf waren trotzdem erfolgreich, weswegen die beiden am kommenden Sonntag, 21. April 2024, von 00:00 bis 23:59 Uhr das Programm bestimmen durften.Bislang blieb geheim, was dem Publikum zum Wochenausklang präsentiert werden würde. ProSieben brachte am Freitagmorgen nun etwas Licht ins Dunkle und veröffentlichte einen handgeschriebenen „Programmzettel“, der allerdings viel Raum für Interpretation bietet und alles andere als konkrete Angabe offenbarte. Nur eines scheint sicher: Um 17:45 Uhr wird es eine-Sendung geben – in welcher Forma auch immer.Im Anschluss an «The Masked Singer» und «Die ProSieben-Aftershow» ist laut des „Plans“ zunächst eine „feierliche Übernahme des Senders“ geplant, die etwa eine Stunde dauern soll und live gesendet wird. Danach soll es diegeben, ehe um 2:50 Uhrzu sehen sein wird. Beide Programm-Slots sind mit dem Hinweis „Alpaka übernimmt“ versehen. Zwischen 4:55 und 7:55 Uhr folgt. Der Morgen startet zunächst mit „der besten «Die Simpsons»-Episode ever“, gefolgt von der schlechtesten.Um 9:00 Uhr sind dann auch wieder Joko & Klaas zu sehen, denn es ist die etwa 40-minütige Livestreckegeplant. Bis 11:00 Uhr wird das Duo sich am ProSieben-Giftschrank bedienen, angedacht sind Talkshows aus den 90er Jahren. Zwischen 11:00 und 13:20 Uhr ist wiederum eine Livestreckegeplant, die „mit coolen Ideen“ angereichert sein soll. Ab 13:20 Uhr ist, ab 14:55 Uhr einfür Jung und Alt gesetzt. Auch «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Moderator Steven Gätjen wird Teil des Tages sein, er soll um 15:50 Uhr überrascht werden.Um 16:40 Uhr stehtim Plan, ehe nach den Nachrichten zwischen 18:00 und 20:00 Uhrvorgesehen sind. In der Primetime soll es „eventuell“ eingeben, das laut Programmzettel „super wird“. Die letzte Dreiviertelstunde des Tages ist mit zahlreichen Fragezeichen versehen und dem Hinweis „Was das Budget noch hergibt“, ehe ab Mitternacht ProSieben-Chef Hannes Hiller wieder für das Programm verantwortlich ist. Wie auch immer das Programm am Sonntag letztlich aussieht, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürften mit ihrem gewohnt anarchischen Humor und unkonventionellen Herangehensweise für viele Lacher sorgen. ProSieben weist ausdrücklich darauf hin, dass „für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich“ seien.