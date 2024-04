CBS verlängert «Elsbeth»

US-Fernsehen

Der «The Good Fight»-Spin-Off geht im Herbst weiter.

CBS hat das von der Kritik hochgelobte Dramafür die Saison 2024-2025 verlängert. "«Elsbeth» hat das Publikum mit seiner einzigartigen Mischung aus köstlichem Humor, unverwechselbaren Geschichten und der einfallsreichen, brillanten Verschrobenheit von Elsbeth Tascioni begeistert", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die ausführenden Produzenten Robert und Michelle King sind bekannt für ihre von der Kritik gefeierten Serien mit unvergesslichen Charakteren. Zusammen mit dem Showrunner Jonathan Tolins und seinem Autorenteam haben sie eine unglaublich unterhaltsame und fesselnde Welt rund um New York City entwickelt, die die Serie erkunden wird. Wir sind der einzigartig talentierten Besetzung, angeführt von Carrie Preston, Wendell Pierce und Carra Patterson, sehr dankbar dafür, dass sie diese wunderbaren Charaktere zusammen mit einer Reihe erstklassiger wöchentlicher Gaststars zum Leben erweckt haben".Die Erstausstrahlung der Serie hat sowohl beim Fernseh- als auch beim Streaming-Publikum auf Paramount+ großen Anklang gefunden. Bei den Live- und 35-Tage-Multiplattform-Zuschauern erreicht «Elsbeth» fast 11 Millionen Zuschauer und liegt damit um 52 Prozent über dem Vorjahresprogramm in diesem Zeitraum. Nach den Nielsen Most Current-Daten erreicht «Elsbeth» 7,27 Millionen Zuschauer.In der Serie spielt Carrie Preston die Rolle von Elsbeth Tascioni, einer scharfsinnigen, aber unkonventionellen Anwältin, die ihren einzigartigen Blickwinkel nutzt, um einzigartige Beobachtungen zu machen und an der Seite des NYPD brillante Verbrecher in die Enge zu treiben. Nachdem sie ihre erfolgreiche Anwaltskarriere in Chicago aufgegeben hat, um in New York City eine neue Rolle als Ermittlerin zu übernehmen, findet sich Elsbeth im Wettstreit mit Captain C.W. Wagner (Wendell Pierce), einem charismatischen und verehrten Anführer der NYPD, wieder. An ihrer Seite arbeitet Officer Kaya Blanke (Carra Patterson), eine stoische und ethische Beamtin, die Elsbeths einfühlsame und ausgefallene Art schnell zu schätzen weiß.