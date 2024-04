«Gerry Star»: Dreharbeiten für Amazon-Mockumentary gestartet

TV-News

Die achtteilige Serie soll noch in diesem Jahr bei Prime Video erscheinen.

In Wien und Umgebung sind die Dreharbeiten der Ende Februar angekündigten Comedy-Mockumentaryangelaufen. Sascha Nathan spielt den titelgebenden Haupthelden, der zwar große Träume hat, aber chronisch erfolglos ist. Zusammen mit seiner planlosen Nachwuchsband, die aus Mitarbeitern einer Bowlingbahn besteht, will der gescheiterte Musikproduzent unbedingt den „Deggendorffer Song Contest“ gewinnen. Für ihn geht es darum, seinen ehemaligen Partner und jetzt gefeierten Schlagerstar Ingo Rose zurückzugewinnen, der von Robert Stadlober gespielt wird. Auf ihrem Weg in den Olymp des „Deggendorffer Song Contest“ und zum Erfolg in der Musikbranche werden Gerry und seine Band, allen voran die Leadsängerin Stella (Franziska Winkler) und Drummer Micha (Lars Rudolph), von einem Kamerateam begleitet.In weiteren Hauptrollen stehen Andrea Sawatzki, Ben Becker, Caro Cult und Noah Tinwa vor der Kamera. «Gerry Star» ist eine Produktion von Pyjama Pictures in Zusammenarbeit mit Prater Film. Für Regie und Drehbuch zeichnen Tom Gronau und Max Wolter verantwortlich. Die Produzenten sind Ina-Christina Kersten, Carsten Kelber und Frank Buchs. Als Producerin fungiert Mina Avramova.Geplant sind acht 25-minütige Folgen, die noch in diesem Jahr auf der Plattform erscheinen sollen. «Gerry Star» ist derweil nicht die einzige Comedy-Serie, die Amazon in der Pipeline hat. Am 30. Mai erscheint die mit Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm besetzte Reihe. Zudem kündigte der US-Streamer noch für dieses Jahr die vierte-Staffel an. Im Sommer startet zudem die mit Anke Engelke und Bastian Pastewka besetzte Comedy-Serie «Perfekt Verpasst» (ehemaliger Arbeitstitel: «Never Ever») ( Quotenmeter berichtete ).