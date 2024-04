«A Better Man»: ZDFneo arbeitet mit NRK zusammen

TV-News

Hierzulande wird die norwegisch-deutsche Koproduktion, die von Maipo Film umgesetzt wird, unter dem Arbeitstitel «Brenda – The Troll» vermarktet. Anders Baasmo Christiansen und Ingrid Giæver spielen die Hauptrollen.

Für viele Nutzer scheint Social Media nach wie vor ein rechtfreier Raum zu sein, in dem man keinerlei Konsequenzen für Hass- und Drohkommentare zu fürchten braucht. Dass es aber auch anders kommen kann, soll die neue ZDFneo-Serie(Arbeitstitel) beweisen, die der Spartensender zusammen mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Norwegens NRK umsetzt. Im Original heißt die vierteilige Reihe, die derzeit in Litauens Hauptstadt Vilnius und im norwegischen Oslo gedreht wird,und wird von Beta Film vermarktet.Hinter der Serie steht Thomas Seeberg Torjussen, der die Drehbücher schrieb und die Regie übernimmt. Die norwegisch-deutsche Koproduktion wird von Maipo Film produziert, als Produzenten fungieren Synnøve Hørsdal und Kifrik Martin. Die ZDF-Redaktion hat Maik Platzen, Carina Bernd ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin. Die Dreharbeiten dauern noch bis 24. Mai, ein Sendetermin steht noch nicht fest.In den Hauptrollen spielen Anders Baasmo Christiansen als vereinsamter und frustrierter Tom Hallensten, der der feministischen Comedienne Heidi Stensvaag, die von Ingrid Giæver verkörpert wird, im Internet androht, eine Beinahe-Vergewaltigung, die sie erlitten hat, zu vollenden. Sein Handeln bleibt nicht ungestraft: Heidi und ihr Team outen den Troll. Kurz nach Veröffentlichung seines Pseudonyms wird Toms bürgerliche Identität publik. Zum ersten Mal bekommt der Hater selbst zu spüren, wie es ist, wenn ein gewaltiger Shitstorm von Hass und Verachtung über einen hinwegfegt – Morddrohungen inklusive. Nur versteckt in Frauenkleidung, kann der Modeverkäufer einem Kamerateam entkommen, dass seine Boutique belagert. Fortan traut er sich nur noch in diesem Aufzug in die Öffentlichkeit. Sein altes Leben ist ein Scherbenhaufen. Doch verkleidet als „Brenda“ scheint Tom eine neue Chance zu bekommen. Bis Brenda selbst zum Opfer einer Gewalttat wird.