Netflix stellt «The Witcher» nach Staffel 5 ein

England

In Großbritannien haben die Dreharbeiten für die vierte Staffel begonnen.

Netflix hat offiziell mit der Produktion der vierten Staffel vonbegonnen und einen kurzen Blick auf die Besetzung der Serie geworfen, die sich kürzlich bei einer Lesung traf. Der Streaming-Dienst hat auch grünes Licht für Staffel 5 von «The Witcher» gegeben, die zeitgleich mit Staffel 4 gedreht wird und das letzte Kapitel von Geralts Geschichte darstellt. Die Staffeln 4 und 5 werden die verbleibenden Bücher adaptieren und versprechen einen epischen und befriedigenden Abschluss der erfolgreichen Fantasy-Serie von Netflix Nach den schockierenden Ereignissen, die den Kontinent am Ende der dritten Staffel verändert haben, folgt die neue Staffel Geralt, Yennefer und Ciri, die getrennt voneinander den vom Krieg verwüsteten Kontinent und seine zahlreichen Dämonen durchqueren müssen. Wenn es ihnen gelingt, die Gruppen von Außenseitern, in denen sie sich wiederfinden, zu umarmen und zu führen, haben sie eine Chance, die Feuertaufe zu überleben und wieder zueinander zu finden.Lauren Schmidt Hissrich sagt: "Wir sind sehr stolz, die Dreharbeiten zur vorletzten Staffel von «The Witcher» mit einer hochkarätigen Besetzung zu beginnen, darunter einige aufregende Neuzugänge, angeführt von Liam Hemsworth als Geralt von Rivia. Wir sind begeistert, dass wir die Bücher von Andrzej Sapkowski zu einem epischen und befriedigenden Abschluss bringen können. Es wäre nicht unsere Serie, wenn wir unsere Charaktere nicht bis an ihre absoluten Grenzen treiben würden - bleiben Sie gespannt, wie die Geschichte ausgeht.Die Schauspieler sind Liam Hemsworth (Geralt von Rivia), Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg), Freya Allan (Prinzessin Cirilla von Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng'er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita) und Safiyya Ingar (Keira).