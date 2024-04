«Sesame Street»-Autoren wollen streiken

Vermischtes

Bereits am Freitag läuft der aktuelle Kontrakt zwischen Gewerkschaft und Studiovertretung aus.

Die Autoren der beliebten Kindersendunghaben sich für einen Streik ausgesprochen. Die Autoren sind bei Sesame Workshop beschäftigt und deren aktueller Vertrag läuft am Freitag, den 19. April, mit der Writers Guild of America aus. Bereits seit Februar 2024 verhandeln 35 von der Gewerkschaft vertretenen Autoren."Wir sind entschlossen, mit dem Sesame Workshop zusammenzuarbeiten, um einen fairen Vertrag für Autoren abzuschließen, der diese Werte verkörpert und der es dem Workshop ermöglicht, weiterhin hochkarätige Talente anzuziehen, die kunstvoll Geschichten erschaffen können, die erfolgreich Unterhaltung, Spiel und Freude mit Bildung und Bereicherung verbinden", sagte der Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft Sesame Workshop in einer Erklärung."Unsere Forderungen wären für die betroffenen Autoren von großer Bedeutung, insbesondere für die Animationszeichner, die derzeit von grundlegenden gewerkschaftlichen Leistungen und Schutzmaßnahmen wie Rente und Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Wir hoffen auf eine rasche und einvernehmliche Lösung dieser Verhandlungen, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können, um der nächsten Generation zu helfen, klüger, stärker und freundlicher zu werden.""Niemand will eine Arbeitsblockade in der Sesamstraße sehen", sagte WGA East-Präsidentin Takeuchi Cullen. "Millionen von Eltern und Familien auf der ganzen Welt werden eine Menge Fragen haben. Sie werden sich fragen, warum die Chefs von Sesame Workshop die firmeneigenen Botschaften von Freundlichkeit und Fairness ignorieren."