Zweite «Monster bei der Arbeit»-Staffel kommt

Der Disney Channel wird die Animationsserie werktags ausstrahlen.

Nachschub: Der Unterhaltungssender Disney Channel startet am Montag, den 6. Mai 2024, um 19.10 Uhr die Ausstrahlung der zweiten-Staffel. Die zehnteilige zweite Runde ist montags bis donnerstags zu sehen. Während die erste Staffel bei Disney+ Premiere feierte, wurde die neuen Geschichten für den amerikanischen Disney Channel entworfen, der die Folgen im April sendete.In der zweiten Staffel stehen Tylor Tuskmons Werdegang als Scherzer und seine Freundschaft mit der quirligen Val vor einer ultimativen Herausforderung! Tylor tut sich weiterhin mit seinem neuen Job als Scherzer schwer, denn seine bisherigen Comedy-Einlagen, z.B. bunte Donuts an seine Hörner stecken, bringen die Kinder nicht mehr wie gewohnt zum Lachen. Und als wäre das noch nicht genug, wird Tylor auf unerwartete Weise mit seiner Vergangenheit und neuen Möglichkeiten konfrontiert: Am Homecoming-Wochenende an der Monster-Universität (MU) wird Tylor als ehemaliger Schreikönig gefeiert und trifft bei den Feierlichkeiten auf den ehemaligen MU-Studenten Johnny Worthington.Johnny ist mittlerweile der neue CEO bei der Furcht AG, dem konkurrierenden Energieanbieter, der weiterhin auf Schreikraft setzt. Der Ausflug in die Vergangenheit löst bei Tylor einen Wirbelwind an Gefühlen aus und er stellt sich die Frage, ob die Monster AG für ihn das Richtige ist – oder vielleicht doch lieber die Furcht AG? Um seinen Weg zu finden, versucht Tylor gleichzeitig die beiden Welten zwischen Lachen und Schrecken zu jonglieren, was für so einige Schwierigkeiten, Missverständnisse und urkomische Momente sorgt – Lachanfälle garantiert!