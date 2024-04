«Genial witzig» ist kein Selbstläufer

Quotennews

Auch «Genial daneben» gehen die großen Sprüche aus.

Beim Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI laufen seit dem vergangenen Jahr neue Ausgaben der früheren Sat.1-Show. Doch inzwischen gehen die Reichweiten sukzessiv zurück. Inzwischen ist man in einem mäßigen Bereich angekommen, der nicht mehr unterschritten werden sollte. Die neue Sendung mit Nico Stank wollten sich 0,50 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen, die Folge mit Matze Knop und Mirja Boes verzeichnete 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Constantin-Entertainment-Produktion holte sich 0,19 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei mäßigen 3,7 Prozent.Nach dem Ende von «Glücksrad» vor einer Woche hat RTLZWEI nunim Programm. Zum Auftakt waren Ingo Appelt, Markus Krebs, Janine Kunze und Guido Cantz an Bord. Die Premiere der auf vier Folgen angelegten Sendung sahen 0,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 2,8 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,22 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von 4,3 Prozent zustande kam.Herr Schröder, Luisa Charlotte Schulz, Fabio Landert, Miss Allie und Nico Stank waren zu Gast bei, das um 22.20 Uhr lief und 0,32 Millionen Zuschauer holte. Der Marktanteil lag bei 1,9 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,17 Millionen, das bedeutete 4,5 Prozent Marktanteil. Um 14.55 Uhr schnappte sich2,1 Prozent in der Zielgruppe, um 17.05 Uhr gab es eine neue Folge vonmit 5,8 Prozent.