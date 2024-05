«Border Patrol Südamerika» wandert zu ntv

TV-News

Der Fernsehsender startet an Pfingsten mit der Reihe durch.

Grenzpatrouillen sind im deutschen Fernsehen beliebt, mehrere Fernsehsender haben Versionen von «Border Patrol» im Line-up. Der Nachrichtensender ntv zieht nun nach und strahlt die Sendungaus. Die erste Folge läuft an Pfingstsamstag um 20.15 Uhr. Die Sendung wurde im Jahr 2021 gedreht.Am Flughafen von Santiago de Chile werden die Beamten auf einen Touristen aus Puerto Rico aufmerksam. Der Mann wirkt wie ein respektabler Rentner auf Reisen, doch in seinem Gepäck werden Ecstasypillen im Wert von einer Million Dollar entdeckt. Bei der Untersuchung eines Pakets am Frachtterminal von Bogotá stößt ein Zöllner in einem dekorativen Metallobjekt auf ein Geheimfach, das flüssiges Kokain enthält.Am internationalen Flughafen von Santa Cruz de la Sierra in Bolivien wird eine Gruppe von 15 Passagieren mit gefälschten Ausweisen abgefangen. Am größten Frachtterminal Kolumbiens entdeckt ein Agent Kokain in einer Rohrzuckerlieferung. Am Grenzübergang zwischen Chile und Peru muss eine Frau beweisen, dass sie die 17000 Dollar, die in ihrer Kleidung versteckt waren, nicht illegal erlangt hat. Gelingt ihr dies nicht, verliert sie alles.