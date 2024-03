ntv kauft «Weltreligionen»

TV-News

Am Samstagnachmittag wird künftig eine fünfteilige Dokumentationsreihe ausgestrahlt.

Der Nachrichtensender ntv hübscht sein Nachmittagsprogramm am Samstag auf. Ab 6. April 2024 wird um 13.10 Uhr die Dokumentationsreihegezeigt, die im Original «Belive» heißt. Das Format kommt aus Kanada und wurde im vergangenen Jahr hergestellt. Die fünf Folgen werden nicht am Stück ausgestrahlt, sondern Woche für Woche.Die Episode Islam zeigt einen umfassenden Einblick in die weltweit am schnellsten wachsende Religion. Mit Expertenkommentaren wird das fesselnde Panorama des Islam enthüllt, insbesondere durch die Darstellung des Lebens und Wirkens des Propheten Mohammed. Es wird auf die beiden Hauptströmungen des Islam, Sunniten und Schiiten, sowie ihre Unterschiede eingegangen. Die fünf Säulen des Islam werden erklärt, ebenso wie die Kontroverse um das Scharia-Recht und die Bedeutung des Hijabs.Diese mitreißende Erkundung von Geschichte und Glauben bietet Einblicke in die Architektur prächtiger Moscheen, die Bedeutung des Korans sowie in die Bräuche wie den Ramadan. Dabei wird auch das goldene Zeitalter des Islam hervorgehoben, dass eine Blütezeit der Wissenschaft, Kultur und Kunst darstellte.