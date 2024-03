Netflix zeigt «Unlocked»-Trailer

US-Fernsehen

In einer Justizvollzugsanstalt darf ein Sheriff ein umstrittenes Projekt durchführen.

Die neue Serieerzählt von dem radikalen Versuch des Sheriffs Eric Higgins, den Strafvollzug in seinem Gefängnis in Little Rock, Arkansas, zu verändern. In einem bahnbrechenden sozialen Experiment schockiert Higgins das System, indem er die Türen einer Abteilung voller Schwerverbrecher öffnet, die übliche Autorität der Hilfssheriffs abschafft und den Gefangenen selbst Handlungsfreiheit und Verantwortung überträgt. Durch ehrliche Interviews und einen beispiellosen Zugang zeigt «Unlocked», was passiert, wenn Gefangenen Autonomie gewährt wird, anstatt sie hinter Schloss und Riegel zu halten.Die neu gewonnene Freiheit führt zu einem chaotischen Machtkampf zwischen jüngeren und älteren Häftlingen, die um die Kontrolle über den Betrieb der Abteilung kämpfen. Während sich die einen für die Aufrechterhaltung der Ordnung entscheiden und ihr Leben mit der neu gewonnenen Freiheit neu gestalten, nutzen andere die Gelegenheit, die Autorität zu missachten und sich illegalen Verhaltensweisen hinzugeben.Während die Spannungen eskalieren und Konflikte aufbrechen, kommen die täglichen Kämpfe und Triumphe der Insassen und des Personals ans Licht, und Sheriff Higgins muss entscheiden, ob sein Experiment in seiner Anstalt von Dauer sein kann.Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma Lucky 8, ausführende Produzenten sind Greg Henry, George Kralovansky, Isaac Holub, Kimberly Woodard, J.C. Begley und Matt Weber.