Neue Season von «Ghost Adventures: House Calls»

US-Fernsehen

Zak Bagans und sein Team helfen wieder Menschen, die von Geistern heimgesucht werden.

Die paranormalen Ermittler Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley und Jay Wasley treten in Aktion, um Familien zu helfen, die verzweifelt nach Antworten auf übernatürliche Aktivitäten suchen, die in ihre Häuser eindringen, wenn eine neue Staffel vonam Mittwoch, den 3. April um 22.00 Uhr auf Discovery Channel zurückkehrt. Für die verzweifelten Hausbesitzer sind Bagans und sein Team in dieser Staffel die letzte Hoffnung, den überwältigenden geisterhaften Aktivitäten Einhalt zu gebieten, die ihr Leben auf den Kopf stellen.In jeder Episode geht Bagans den Spukgeschichten der einzelnen Familien auf den Grund und überprüft alle Beweise, die sie in ihren Häusern gesammelt haben, bevor er Goodwin, Tolley und Wasley zu einem persönlichen Hausbesuch schickt, um den Fall zu untersuchen. Dort angekommen, befragt das Team Augenzeugen und führt von der Dämmerung bis zum Morgengrauen eine gründliche "Abriegelung" durch, um jedem paranormalen Notfall auf den Grund zu gehen. Bagans, der das Team vom Hauptquartier aus beaufsichtigt, gibt aus seiner Perspektive einzigartige Einblicke und Anweisungen. Nachdem er alle Beweise überprüft hat, teilt er die Ergebnisse des Teams mit den Hausbesitzern und bietet ihnen die dringend benötigten Ratschläge und Lösungen an, um den Frieden in ihrem Leben wiederherzustellen.In der Staffelpremiere „Fear in Fort Gaines" werden Bagans und das Team zu einem historischen Haus in Fort Gaines, Georgia, gerufen, in dem es spukt. Die Freude des Besitzers, sein Traumhaus zu kaufen, das von Geistern bewohnt wird, verwandelt sich in einen Albtraum, als etwas Schändliches seine Mutter angreift, die einzige Bewohnerin des Hauses, die dort übernachtet.