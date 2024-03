Amazon startet neue Renovierungsshow

US-Fernsehen

«Going Home» wird ab 18. April ausgestrahlt. Durch die Show führt Tyler Cameron.

Vom Bachelor zum Bauherrn und Geschäftsmann! Prime Video kündigte die neue Hausrenovierungsserie. Alle acht Episoden der hybriden Reality-/Doku-Serie, die von ITV America's High Noon Entertainment produziert wird, werden am 18. April 2024 exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt.In «Going Home with Tyler Cameron» verfolgt der Reality-TV-Star und ehemalige «Bachelorette»-Herzensbrecher Tyler Cameron seinen Traum, ein eigenes Bau- und Renovierungsunternehmen zu gründen. Nach dem plötzlichen Verlust seiner Mutter zog Tyler zurück in seine Heimatstadt Jupiter, Florida, um seine Familie wiederzusehen und endlich sein Ziel zu erreichen, sein eigenes Unternehmen, Image One, zu gründen. Mit Hilfe seiner Teammitglieder - dem Experten für Hausverkäufe, Robb Ritch, und der in Miami ansässigen Innenarchitektin Jessica Quintero - baut Tyler sein Unternehmen von Grund auf auf und übertrifft die Erwartungen seiner Kunden mit jeder einzelnen Hausrenovierung aufs Neue.Während die Projekte immer größer, besser und komplexer werden, meistert Tyler die Herausforderungen des Unternehmertums und beweist dabei sein Wachstum und seine Widerstandsfähigkeit. Die Serie stützt sich auf seine enge Gemeinschaft, die ihn unterstützt, und zeigt Auftritte von bekannten Gesichtern, darunter die ehemaligen Bachelor Nation-Stars Matt James, Rachael Kirkconnell, Jason Tartick und sogar die Bachelorette, die einst sein Herz eroberte, Hannah Brown. Jede Folge endet mit der aufregenden Enthüllung von Image One's neuester atemberaubender Renovierung. Die Staffel gipfelt in dem wichtigsten Unterfangen von allen - der Verwandlung des Hauses, das Tylers verstorbene Mutter hinterlassen hat, in das Familienheim, von dem sie immer geträumt hat."Ich bin meinem Team und den Teams von Amazon und High Noon sehr dankbar für all die harte Arbeit und die Zeit, die sie in die Entwicklung der Serie gesteckt haben", sagt Tyler Cameron. "Diese Serie hat alles, von Herz und Härte bis hin zu Familie, Freunden und persönlichen Herausforderungen, und ich kann es kaum erwarten, meine wunderschöne Heimatstadt und alle meine Lieblingsmenschen mit allen zu teilen."