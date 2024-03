Neue HBO-Show für Alex Edelman

US-Fernsehen

Das neue Stand-Up-Special «Just For Us» feiert Anfang April Premiere.

Das HBO Original Stand-Up Comedy Specialwird am Samstag, den 6. April um 22.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden. Der mit einem Tony Award ausgezeichnete Regisseur Alex Timbers führte Regie bei dem Special, das am 15. und 16. August 2023 vor einem Live-Publikum im Hudson Theatre in New York aufgezeichnet wurde.Nach einer gefeierten, ausgedehnten Broadway-Tournee bringt der Comedian Alex Edelman seine Solo-Show «Just For Us» als brandneues Comedy-Special auf HBO und Max. Nach einer Reihe antisemitischer Drohungen im Internet beschließt Edelman, direkt zur Quelle zu gehen - genauer gesagt nach Queens, wo er heimlich an einem Treffen weißer Nationalisten teilnimmt und die Leute hinter den Keyboards kennenlernt. Was dann passiert, bildet das Rückgrat der schockierend relevanten, urkomischen, zeitgemäßen und nur mäßig anrüchigen Geschichten in «Just For Us».Edelman ist Komiker und Autor, dessen orthodoxe jüdische Erziehung die Grundlage für seine von Kritikern und Publikum gefeierten Bühnen- und Filmarbeiten bildet. Er hat bereits drei preisgekrönte, ausverkaufte Shows im Londoner West End und beim Edinburgh Fringe Festival aufgeführt. Zu Beginn der Pandemie war er Hauptautor und ausführender Produzent von «Saturday Night Seder», einem 70-minütigen YouTube-Special mit vielen Stars, das bisher 3,5 Millionen Dollar für den Notfallfonds der CDC Foundation (COVID-19) eingebracht hat.