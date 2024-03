Die Oscar-Gala im Audio-Check

Quotenmeter.FM

In dieser Woche haben sich Veit-Luca Roth und Fabian Riedner die Academy Awards angeschaut.

In der Nacht zum Montag wurden die Academy Awards in Dolby Theatre verliehen. Obwohl der Spielfilm «Barbie» nur einen Oscar gewann, war der Spielfilm mit Margot Robbie in der Hauptrolle der Sieger der Herzen. Die Performance von Ryan Gosling verzauberte die Stars und Sternchen. Außerdem war „Dance the Night“ von Dua Lipa der inoffizielle Soundtrack der 96. Verleihung. Der Song „What Was I Made For?“ wurde als bester Song ausgezeichnet.Die über dreistündige Show startete mit deutlicher Verspätung, weil durch Demonstrationen einige der Stars aufgehalten wurden. Die amerikanischen Fernsehzuschauer bekamen im Anschluss an die ABC-Red-Carpet-Show zunächst fünf Minuten Werbung zu sehen. Auch das Cold-Opening in Sachen Videomontage und Eröffnungsdialog von Moderator Jimmy Kimmel riss die Kritiker nicht vom Hocker.Dennoch gab es zahlreiche schöne Momente in der Sendung. Gewinner der Show war die Verfilmung von «Oppenheimer», die sieben Preise mit nach Hause nehmen durfte. Christopher Nolan gewann den „Besten Film“ und die „Beste Regie“, Cillian Murphy und Robert Downey Jr. wurden für ihre Rollen geehrt. Eine gute Figur machte auch das mit Emma Stone besetzte «Poor Things», das vier Preise bekam.