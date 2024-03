In Sat.1: Nach «FBI: Special Crime Unit» kehrt auch «FBI: Most Wanted» zurück

TV-News

Ab April strahlt Sat.1 neben «The Irrational» und «Navy CIS» neue Folgen der Dick-Wolf-Serien aus.

Nach drei Jahren hatte Sat.1 zuletzt die US-Krimi-Seriemit neuen Folgen ins deutsche Free-TV zurückgeholt. Aktuell zeigt man die dritte Staffel, die bei CBS bereits in der Saison 2020/21 ausgestrahlt worden war. Kürzlich ist beim US-Network bereits die sechste Staffel gestartet. Den langen Vorlauf macht sich nun aber Sat.1 zu Nutze, indem der Bällchensender ab Dienstag, den 2. April, die vierte Staffel nahtlos an die dritte anschließt. Immer um 22:15 Uhr gibt es eine neue Folge.Im Anschluss kehrt dann auch der Spin-offzu Sat.1 zurück, nachdem Kabel Eins die Reihe von Serien-Mastermind Dick Wolf am Samstagabend wiederholt hatte. Für «Most Wanted» dauerte die Rückkehr zu Sat.1 übrigens ebenfalls drei Jahre, im Sommer 2021 war der Ableger zuletzt als Free-TV-Premiere im Programm. Nun zeigt Sat.1 immer um 23:15 Uhr eine Folge der dritten Staffel, die bei CBS im September 2021 debütierte. Inzwischen läuft von «FBI: Most Wanted» die fünfte Staffel im US-Fernsehen, Sat.1 kann also auch hier eine ganze Zeit lang sein Programm füllen.Im Vorlauf bleibt es derweil beim derzeitigen Line-up aus der elfteiligen Serie, von der bislang zwei Episoden ausgestrahlt wurden, und, deren 20. Staffel wiederholt wird.