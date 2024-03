ABC bestellt Pilotfilm für «Forgive and Forget»

US-Fernsehen

Die Hauptrolle in der neuen Serie spielt der ehemalige «Modern Family»-Star Ty Burrell.

Der US-Sender ABC hat einen weiteren Comedy-Pilotfilm bestellt. Die Multi-Camera-Comedy ist mit dem Emmy-Preisträger und ehemaligen «Modern Family»-Star Ty Burrell besetzt. Mit seiner Produktionsfirma Desert Whale Prods. ist Burrell auch als ausführender Produzent beitätig. Als Drehbuchautor konnte Eugene Garcia-Cross gewonnen werden, als Showrunner fungiert Robin Shorr.Hinter dem Projekt steht die ABC-Schwesterfirma 20th Television. Burrell verkörpert auch den ewigen Partylöwen Hank. Dem Drehbuch zufolge erhält Hank eine unerwartete Diagnose, die ihn dazu veranlasst, seinen verantwortungsbewussten erwachsenen Sohn Ben wiederzusehen. Burrell verlängerte seinen Vertrag mit 20th Television vor knapp vier Jahren.Mit «Modern Family» war Burrell mehr als elf Jahre lang im Programm von ABC vertreten. Für seine Rolle als erhielt er 2011 und 2014 einen Emmy als bester Comedy-Nebendarsteller und war acht Mal in Folge nominiert. Zuletzt war er in der FOX-Serie «Duncanville» an der Seite von Amy Poehler zu sehen.